zaterdag 10 februari 2024 om 13:56

Lotte Kopecky verbaast zichzelf met comeback in UAE Tour: “Ik was vandaag zwaar gemotiveerd”

Vrijdag liet Lotte Kopecky al weten vandaag mee te willen strijden om de winst in de derde etappe van de UAE Tour. Zelf gaf ze aan niet geheel in vorm te zijn, maar daar zag men op de Jebel Hafeet weinig van terug. Na een knappe comeback kwam de Belgische als eerste over de streep. “Dit is goed voor mijn vertrouwen”, aldus Kopecky.

Op zo’n drie kilometer van de meet was het Neve Bradbury (Canyon//SRAM), die een beslissende aanval leek te plaatsen. De Australische sloeg een flink gat, maar Kopecky wist zich op achthonderd meter van de streep toch terug te vechten. “Het is ongelooflijk. Ik was erg gemotiveerd en wilde zien hoe ver ik kon komen vandaag. Ik hoopte dat ik heir kon winnen, maar dat ik het ook doe is goed voor het vertrouwen.”

De klim van de Jebel Hafeet was een slopend karwei voor de toppers. Kopecky zag Bradbury wegrijden en twijfelde even of ze het nog kon halen. “Ik bekeek het kilometer voor kilometer. De benen doen altijd pijn op zo’n klim. In dertig seconden kan het van een goed ritme naar opgeblazen benen gaan. Toen Bradbury ging was er even paniek, maar ik kon mijn ritme vinden. Toen ik dichterbij kwam wist ik dat ik het kon halen.”

De renster van SD Worx neemt ook de leiding over in het algemeen klassement van de UAE Tour. Zij krijgt deze trui van haar ploeggenote, Lorena Wiebes. Hoewel zij nu zeker lijkt van de eindwinst in de Emiraten, was dat voor Kopecky niet het hoofdoel. “We zijn hier voor de voorbereiding op de klassiekers. Ik weet nu dat mijn vorm goed is, dus dat is erg fijn om te weten. In dat opzicht is deze winst belangrijk.”