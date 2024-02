zaterdag 10 februari 2024 om 09:52

Lotte Kopecky wil vechten voor klassement op Jebel Hafeet: “Kijken hoe ver ik kan komen”

Lotte Kopecky had op voorhand geen doel gemaakt van het algemeen klassement in de UAE Tour. Toch lijkt de Belgische topper van SD Worx haar ambities te hebben aangepast. Na afloop van de tweede etappe liet de renster weten ervoor te willen gaan op de slotklim in etappe drie.

“Ik wil mijn best doen tegen de klimmers”, vertelde Kopecky na de winst van haar ploeggenote Lorena Wiebes. De wereldkampioene dacht aanvankelijk dat de derde etappe te zwaar zou zijn voor haar, maar wil toch een poging wagen. “Ik zal zien hoe ver ik kan gaan”, doelde ze op de slotklim, Jebel Hafeet.

De klim van tien kilometer lang stijgt gemiddeld met een percentage van 9%. Kopecky staat momenteel op de vierde plaats in het klassement. Zij staat 17 seconden achter Wiebes, maar vijf seconden voor op de favorieten voor de eindwinst zoals Elisa Longo Borghini, Gaia Realini (Lidl-Trek), Mavi García (Liv AlUla Jayco) en Silvia Persico (UAE Team ADQ).

Vorig jaar waren het de ploeggenoten Realini en Longo Borghini, die samen over de streep kwamen als winnaars. Dit jaar hopen de twee dames uiteraard op niks anders. “We zijn klaar om onze kaarten zo goed mogelijk uit te spelen. Het kopiëren van het script van vorig jaar zou fantastisch zijn, maar elk jaar is anders. We zullen zien hoe de anderen het doen en ik zal natuurliijk mijn best doen”, aldus Realini.