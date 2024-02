zaterdag 10 februari 2024 om 13:28

Lotte Kopecky bedwingt de Jebel Hafeet en grijpt de leiding in de UAE Tour

Het is Lotte Kopecky gelukt de derde etappe van de UAE Tour naar zich toe te trekken. Op de Jebel Hafeet, de enige beklimming van de dag, maakte de renster van SD Worx het verschil. Op de steile stroken wist zij haar naaste belager Neve Bradbury bij te halen, waardoor in de sprint de winst kon grijpen. Neve Bradbury en Mavi García werden respectievelijk naar de tweede en derde plek verwezen.

Waar de sprinters de afgelopen twee dagen vrij spel hadden, leken de kaarten vandaag anders geschud te zijn. In de UAE Tour voor vrouwen was de derde etappe volledig vlak op de laatste tien kilometer na. Op de Jebel Hafeet, een klim van zo’n negen kilometer aan gemiddeld 9%, mochten de klimmers uitmaken, wie de derde etappe op haar naam mocht schrijven. De laatste kilometer was in dalende lijn naar de finish.

Aanval na aanval

Het duurde een lange tijd voordat in de Verenigde Arabische Emiraten iemand een gaatje kon slaan met het peloton. Hoewel de meeste rensters in het pak wisten dat de beslissing op de Jebel Hafeet zou vallen, waagden velen toch wel een poging. Eervolle vermeldingen zijn er voor Anniina Athosalo (Uno-X Mobility), Marie Le Net (FDJ-Suez) en Cristina Tonetti (Laboral Kutxa-Fundacíon Esukadi).

Geen van hen lukte het echter om echt weg te geraken. Wie dat wel lukte? De Française Aude Biannic van Movistar wist een klein gaatje met het peloton te slaan en fietste geruime tijd tien tellen voor het peloton uit. Het bleek slechts een voorbode voor de eerste echte aanval.

De vlucht is daar

Op het moment dat Biannic werd gegrepen reden Idoia Eraso (Laboral Kutxa-Fundacíon Esukadi) en Linda Zannetti (Human Powered Health) weg uit het peloton. De dames pakten een voorsprong van een dikke minuut en het peloton mocht beginnen aan een inhaalslag. Intussen was de Française Gladys Verhulst-Wild (FDJ-Suez) ook op avontuur gegaan en sloot zich bij het leidende tweetal aan. De drie dames hielden de benen niet stil en fietsten naar een voorsprong van liefst zes minuten.

In de aanloop naar de slotklim waren het SD Worx, Lidl-Trek en Fenix-Deceuninck die de leiding in het peloton namen. Zo werden langzaamaan de seconden van de voorsprong afgesnoept. Aan de voet van de klim hield het drietal nog maar twee minuten over. Eenmaal op de steile stroken wisten de favorieten de vluchters bij te halen onder andere door flink kopwerk van Lorena Wiebes.

Jebel Hafeet

Op acht kilometer van de meet was het Gaia Realini zelf, die het bal echt opende. De versnelling was te veel van het goede voor veel rensters. Enkel vijf vrouwen konden de Italiaanse volgen. Dit waren haar ploeggenote Elisa Longo Borghini, Lotte Kopecky, Neve Bradbury, Marion Bunel en Mavi García. Zij mochten gaan uitmaken, wie deze etappe zou winnen.

Het zou een afvalrace worden, waarbij Longo Borghini en Bunel de eerste slachtoffers waren. Op drie kilometer van de streep was het Bradbury, die dacht een beslissende versnelling te plaatsen. Ze sloeg een gat, maar Lotte Kopecky wist zich terug te vechten op achthonderd meter van de streep. In een spannende tweestrijd wist de Belgische haar concurrente te kloppen.

Zo slaat zij een dubbelslag en mag de renster van SD Worx morgen in de leiderstrui beginnen. Zij neemt de leiding over van haar ploeggenote Lorena Wiebes. Neve Bradbury werd tweede en Mavi García kwam als derde over de streep.