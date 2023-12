vrijdag 15 december 2023 om 08:39

Lotte Kopecky ontvangt Vlaams Sportjuweel na succesvol wielerjaar 2023

Lotte Kopecky is aan het einde van het wielerjaar 2023 nog maar eens in het zonnetje gezet. De wielrenster ontving namens de Vlaamse overheid, via Sport Vlaanderen, de prijs voor het Vlaams Sportjuweel. Die wordt uitgereikt voor de Beste Topsportprestatie van het jaar.

De 28-jarige Kopecky reeg de successen aan elkaar het afgelopen jaar. Met haar overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en op het WK wielrennen in Glasgow stak ze met kop en schouders boven de rest uit. Ook blonk Kopecky uit in de Tour de France Femmes, waar ze knap tweede werd, en veroverde ze meerdere EK- en WK-titels op de baan.

Het Vlaams Sportjuweel kan je als sporter maar een keer in je leven winnen. De prijs wordt pas sinds 1982 uitgereikt en is sindsdien pas vier keer aan een wielrenner of wielrenster uitgereikt. Sven Nys (veldrijden, 1998), Filip Meirhaeghe (mountainbike, 2000), Kenny De Ketele (baanwielrennen, 2008) en Remco Evenepoel (wegwielrennen, 2022) gingen Kopecky voor.

Eerder werd Kopecky ook al Sportvrouw van het Jaar, Flandrien van het Jaar en won ze de Kristallen Fiets.