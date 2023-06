Lotte Kopecky: “In de Tour ga je mij misschien vaak op kop van het peloton zien rijden”

Interview

Lotte Kopecky was overduidelijk de sterkste renner in koers op het BK wielrennen. De renster van SD Worx stond er alleen voor, maar slaagde er toch in om de koers te controleren en het uiteindelijk koeltjes af te maken. “Dit was zeker niet vanzelfsprekend”, vertelde ze na afloop aan onder meer WielerFlits.

Eenling Lotte Kopecky zet massasprint naar haar hand op BK wielrennen Lees ook:

“In het eerste deel van de koers viel het voor mij wel mee, het rijden tegen de rest. De grote blokken reden dan vooral tegen elkaar. Ik heb dus redelijk wat krachten kunnen sparen dan”, aldus Kopecky over het eerste helft van de koers. Daarna begon de chaos. Aanval na aanval, ontsnapping na ontsnapping. Kopecky moest alles terughalen. “Voor mij was dat inspanning na inspanning. Ik mocht bepaalde groepjes niet laten rijden.”

Als een volleerd pistier

Kopecky moest met andere woorden met heel wat krachten smijten, maar toch slaagde ze er telkens in om de vuurtjes snel te blussen en ogenschijnlijk kalm te blijven. “Volle controle had ik natuurlijk nooit, maar uiteindelijk werden de gaatjes van de gevaarlijke groepen nooit groter dan vijftien seconden. Dat was goed.”

“Daardoor komt het op een sprint aan. Er was wat tegenwind in die laatste kilometer en ik zag dat de rensters van Fenix-Deceuninck naar voren gingen opschuiven. Ik wist dat ik in hun wiel moest zitten. Zij zagen echter dat ik er zat en ze stopten dan ook net te vroeg met op kop rijden. Dan was het aan mij om tempo te houden en de rest op te vangen.” Kopecky deed dat zeer goed. Als een volleerd pistier, wat ze ook is, hield ze iedereen af en won ze de sprint op kop. Indrukwekkend.

Op kop rijden in de Tour

“Eigenlijk geloofde ik meer in de tijdrit dan in de wegrit. Hier moest echt alles meezitten en had ik een goede dag nodig om te winnen. Dit is zeker niet vanzelfsprekend.” De komende tijd staat bij de Belgische renster in teken van de Tour de France Femmes. “Ik ga me thuis voorbereiden, niet op stage. In de Ronde van Frankrijk gaan we vooral voor Demi Vollering en Lorena Wiebes, dus misschien ga je de Belgische trui vaak op kop van het peloton zien rijden”, sloot Kopecky met een glimlach af.