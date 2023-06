Eenling Lotte Kopecky zet massasprint naar haar hand op BK wielrennen

Lotte Kopecky is voor de derde keer in haar carrière Belgisch kampioene op de weg. In het West-Vlaamse Izegem was ze de snelste in een massasprint. Marthe Goossens – tevens de nieuwe kampioene bij de U23 – ging aan de haal met de dichtste ereplaats.

In Izegem was een omloop uitgetekend die zo goed als biljartvlak was. Vanuit de West-Vlaamse gemeente reden de rensters wel richting Heuvelland en Kemmel, maar in tegenstelling tot hun mannelijke collega’s lieten ze de lastige Kemmelberg en Monteberg daar links liggen. Wel moesten ze nog twee lokale rondes van zo’n 25 kilometer bedwingen.

Gesloten wedstrijd

Met Fenix-Deceuninck en AG Insurance-Soudal Quick Step waren er twee sterke blokken aanwezig, die voor hun snelle vrouwen – respectievelijk Julie De Wilde en Marthe Goossens – de wedstrijd wel wilden controleren. Topfavoriete Lotte Kopecky stond dan weer voor een lastige taak, want de SD Worx-renster moest het zonder ploegmaats doen.

De aanwezigheid van die twee grote blokken zorgde voor een gesloten wedstrijd. Fenix-Deceuninck probeerde de wedstrijd wel een aantal keer open te breken, onder meer met Julie Van de Velde, maar Kopecky – met in haar spoor zowat het hele peloton – was attent om deze pogingen vakkundig in de kiem te smoren. De constante tempowisselingen zorgden ervoor niemand ver kon wegrijden.

Audrey De Keersmaeker, Amber Aernouts en Marieke Meert, drie rensters die niét tot de grote blokken behoren, waagden in de slotronde dan maar hun kans. Sanne Cant waagde de sprong, om Fenix-Deceuninck zo in een zetel te zetten. Dat legde het tempo voorin lam, waarop het peloton al bij al gemakkelijk terugkeerde.

Kopecky oppermachtig

Topfavoriete Lotte Kopecky moest in de finale nog behoorlijk wat gaatjes zelf dichten. Kopecky ging onder meer Sara Van de Vel in de op twee na laatste kilometer terughalen. De rensters van Fenix-Deceuninck hielpen haar soms bij het achtervolgingswerk op andere rensters, want zij wilden natuurlijk sprinten met De Wilde.

Aan het einde drong Sanne Cant – ploegmaat van De Wilde – Kopecky tactisch slim de kop op met de sprint in aantocht. Kopecky liet dat niet aan haar hart komen en zette op tweehonderd meter van de streep aan. De aanzet van Kopecky was echter zo straf dat Marthe Goossens en Julie De Wilde nooit meer in haar buurt kwamen. De Belgische kon zelfs vrij vroeg haar handen in de lucht steken.