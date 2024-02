zaterdag 24 februari 2024 om 18:13

Lotte Kopecky erkent haar meerdere in sterke Marianne Vos: “Ik heb een goede koers gereden”

Lotte Kopecky kwam in de Omloop het Nieuwsblad heel dicht bij een zege, maar moest in de beslissende sprint haar meerdere erkennen in Marianne Vos. Terugblikkend op de koers neemt de wereldkampioene zichzelf weinig kwalijk. “Ik heb er alles aan gedaan om het verschil te maken”, aldus de Belgische renster van SD Worx in gesprek met Sporza.

“We zitten nu eigenlijk op het punt dat ik niet blij kan zijn met tweede plek, hè?”, lacht Lotte Kopecky na haar podiumplek in de openingsklassieker. “Ik heb er alles aan gedaan om het verschil te maken. Ik denk dat ik dus een goede koers heb gereden, maar Marianne was simpelweg sneller.”

Gedurende de koers probeerde de Belgische zich op meerdere momenten te ontdoen van Marianne Vos en de twee dames van Lidl-Trek, Elisa Longo Borghini en Shirin van Anrooij. Ook reageerde zij op de speldenprikjes van de Italiaanse concurrente. “Ja, dat was de bedoeling van mijn aanvalspogingen. Ik had het gevoel dat ik de kastanjes uit het vuur moest halen. Als ik niet reageerde, reageerde Marianne ook niet. Dan zou Longo Borghini zo naar de meet gereden zijn.”

Voor SD Worx was het een aderlating dat Marlen Reusser moest afhaken voor de Omloop het Nieuwsblad. “Het moment dat Longo Borghini gaat, dat is een moment dat Marlen mee zou zijn. Als zij mee was, dan zit ik daarachter in een zetel. En dan rijd je een heel andere finale.”

Voor de rest van het voorjaar heeft Kopecky naar eigen zeggen vertrouwen getankt. Volgende week zaterdag gaat de wereldkampioene een poging wagen om het nét iets beter te doen dan vorig jaar. “In elk geval ga ik met veel motivatie naar Strade Bianche toe. Ik wil daar het beste van mezelf geven. Ik ga mijn best doen om het één plekje beter te doen”, sluit ze lachend af.