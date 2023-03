Een eerbetoon aan Seppe: Kopecky boekt emotionele zege in Nokere Koerse

De vierde editie van Nokere Koerse voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische van SD Worx verloor zaterdag nog haar broer Seppe, besloot toch van start te gaan in de midweekse klassieker en wist haar verdriet om te zetten in een indrukwekkende prestatie op de fiets.

Na een uiterst drukke wielerweek was het een soort stilte voor de storm tot Milaan-San Remo, maar die stilte werd vandaag onderbroken door een mooie voorjaarskoers: Nokere Koerse. De vrouwen kregen een wedstrijd van 129,1 kilometer voorgeschoteld. Met de Lange Ast (400 meter aan 5,2%) en Nokereberg stonden er twee terugkerende scherprechters op het menu. Met onder meer Lorena Wiebes, Lotte Kopecky (ondanks het overlijden van haar broer), Elisa Balsamo, Marta Bastianelli en Arlenis Sierra stonden er aardig wat toppers aan de start.

Kopecky laat zich zien

Materiaalpech, een val, afscheiding en een hergroepering: de openingsfase van Nokere Koerse voor vrouwen was zeker niet saai. Door het hoge tempo in het peloton bleek het niet mogelijk om zomaar weg te springen, waardoor het vergeefs wachten was op een vroege ontsnapping. Toch probeerden verschillende rensters er vanonder te muizen, met Lotte Kopecky als absolute aanjager. De renster van SD Worx was duidelijk gebrand op een goede prestatie, ondanks een moeilijke periode op privégebied, en trok meerdere keren ten aanval.

Kopecky, dit seizoen al winnares van Omloop Het Nieuwsblad, kreeg het gezelschap van de Britse Anna Henderson van Jumbo-Visma. Deze twee rensters wisten een maximale voorsprong te vergaren van een halve minuut, maar ook deze vlucht was geen lang leven beschoren. Met nog ruim veertig kilometer te gaan was de hergroepering een feit, en kon alles weer opnieuw beginnen. Op de kasseien van de Lange Aststraat werd er opnieuw flink doorgetrokken, waardoor een eerste groep van een dertigtal renners overbleef, met daarin bijna alle toppers.

Wiebes in de aanval

Het bleek echter niet evident om ook weg te blijven op de lokale omloop in en rond Nokere, maar de koerstactiek van SD Worx – die van de versmachting – begon echter wel zijn vruchten af te werpen. De mindere wielergodinnen moesten er onherroepelijk af en het peloton werd langzaam maar zeker uitgedund. Van voren zagen we intussen versnellingen van Kristen Faulkner, die de voorbije dagen minder positief in het nieuws was, en – jawel – Lorena Wiebes. Deze aanvalspogingen werden echter al vrij snel weer in de kiem gesmoord.

Op minder dan dertig kilometer van de streep, na de tweede passage over de Nokereberg, sprong Daniek Hengeveld weg uit de eerste groep. De Nederlandse van Team DSM viel niet veel later echter letterlijk weg, nadat ze onderuit schoof in een natte bocht. De volgende renster die het probeerde, was Aude Biannic. De Française van Movistar kreeg de ruimte, wist haar voorsprong uit te diepen tot een twintigtal seconden, maar bleek ook niet bij machte om uit de greep te blijven van de toppers.

Biannic kreeg bij het ingaan van de laatste tien kilometer het gezelschap van Eleonora Camilla Gasparrini en de onvermoeibare… Kopecky. Die laatste nam meteen de kop en wist een hels tempo te ontwikkelen. In de achtervolgende groep werd er vakkundig afgestopt door de ploeggenotes van Kopecky, waardoor het verschil met de drie koploopsters bleef schommelen rond de tien tot vijftien seconden. Italiaans kampioene Elisa Balsamo rook het gevaar, ging in de achtervolging, maar ging eveneens onderuit in een verraderlijke bocht.

Van verdriet naar blijdschap: Kopecky zegeviert

Kopecky bleef intussen stevig doormalen en wist met nog goed zes kilometer te gaan – op een kasseienstrook – Gasparrini en Biannic uit de wielen te rijden. Met een indrukwekkende machtsontplooiing sloeg ze een groot gat en dit bleek het begin van een knappe, succesvolle en bovenal emotionele solo. Ze had op Nokereberg alle tijd om de overwinning in zich op te nemen. Ploeggenote Wiebes maakte het bijzondere verhaal compleet door met gemak de sprint voor plek twee te winnen, Marta Bastianelli werd derde.