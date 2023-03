Kristen Faulkner derde in Strade Bianche, of toch niet? UCI start onderzoek

Kristen Faulkner eindigde een week geleden nog knap als derde in Strade Bianche, maar dit krijgt mogelijk nog een staartje. De internationale wielerunie UCI is namelijk een onderzoek gestart naar het (vermoedelijke) gebruik van een glucosemeter tijdens de Italiaanse koers. Dit is volgens de UCI-reglementen niet toegestaan.

Voor de start van Strade Bianche merkten enkele toeschouwers op dat Faulkner een glucosemonitor droeg. Het zou gaan om een Abbot-sensor, die kan worden gebruikt om de glucosewaarden in het bloed te meten en te controleren. De UCI is inmiddels een onderzoek gestart, zo heeft de wielerunie laten weten aan Cyclingnews. “De UCI onderzoekt momenteel de zaak en overweegt een procedure te starten. Dit heeft mogelijk gevolgen.”

Wielrenners gebruiken tijdens de training glucosemeters, maar de UCI-regels stellen dat ‘apparaten die andere fysiologische gegevens vastleggen, inclusief eventuele metabole waarden, niet zijn toegestaan ​​in competitie’.

Bewijs

Jayco AlUla, de werkgever van de 30-jarige Faulkner, onthoudt zich van commentaar. De formatie wacht de uitkomst van het UCI-onderzoek af. Volgens Cyclingnews heeft Faulkner al bewijs aangeleverd bij de UCI, in de hoop zo een straf te ontlopen.