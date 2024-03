donderdag 7 maart 2024 om 09:27

Lorena Wiebes wint opnieuw in Oetingen: “Liet me wel een beetje verrassen in de sprint”

Lorena Wiebes kwam woensdag als winnares over de streep in de vierde editie van de Altez Gooikse Pijl Oetingen. De pijlsnelle Nederlandse van SD Worx-Protime, die twee jaar geleden ook al de beste was in deze wedstrijd, rekende na een attractieve koers af met Thalita de Jong en Josie Nelson.

Wiebes begon als de grote favoriet aan de 1.1-koers en nam de wedstrijd onderweg dan ook in handen. In de laatste dertig kilometer lag de topfavoriete zelf in twee tijden aan de basis van een nieuwe en beslissende kopgroep. “Ik startte als favoriete, maar we stonden ook met een sterke ploeg aan de start. De kasseien en de hellingen lenen zich voor een attractieve koers”, keek de winnares na afloop met Het Nieuwsblad terug op de race.

“Het was de bedoeling om de koers hard te maken. Christine Majerus was sterk, maar het was gevaarlijk om haar met een snelle De Jong naar de meet te sturen. Een massaspurt winnen is leuk, maar zegevieren in een klein vluchtgroepje heeft ook zijn charmes”, aldus Wiebes, die zich nu zal richten op de Ronde van Drenthe (10 maart) en Nokere Koerse (13 maart).

“Gelukkig werd mijn foutje niet afgestraft”

Maar terug naar de Altez Gooikse Pijl Oetingen. Een sprint moest uiteindelijk beslissen over winst en verlies. De Jong besloot al van ver – op zo’n driehonderd meter van de streep – aan te gaan. “Ja, ik liet me eigenlijk wel een beetje verrassen in de sprint”, lacht Wiebes. “Ik maakte me net op om de spurt op gang te trekken, toen Thalita ervan onderdoor ging. Gelukkig werd mijn foutje niet afgestraft.”