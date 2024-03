woensdag 6 maart 2024 om 18:36

Lorena Wiebes houdt Thalita de Jong van zege in GP Oetingen

Lorena Wiebes heeft na een zware wedstrijd de Altez GP Oetingen p/b Lotto, zoals de Grote Prijs Oetingen officieel heet, op haar naam geschreven. De Nederlandse van SD Worx-Protime was landgenote Thalita de Jong (Lotto Dstny Ladies) te snel af in een sprint met vijf.

De wedstrijd werd besloten met zes plaatselijke ronden van twaalf kilometer in en rond Oetingen. Christine Majerus (SD Worx-Protime), Franziska Koch (dsm-firmenich PostNL) en toen al Thalita De Jong, toonden zich aan de leiding van de wedstrijd.

In de laatste dertig kilometer lag topfavoriete Wiebes zelf in twee tijden aan de bais van een nieuwe kopgroep. Samen met Josie Nelson (dsm-firmenich PostNL), Marte Berg Edseth en Maria Confalonieri (Uno-X Mobility) en Silke Smulders (Liv Jayco AlUla) maakte ze de sprong naar voren, en ook de sterke vluchtster De Jong wist haar wagonnetje aan te haken.

Die vijf gingen in Oetingen sprinten voor de zege. Daar stond geen maat op Wiebes, die ook twee jaar terug al de beste was in de Grote Prijs. En De Jong? Die werd nog tweede en blijft zo voortbouwen op haar beste seizoensbegin in jaren.