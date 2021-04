Lorena Wiebes wint eerste vrouweneditie Scheldeprijs

Lorena Wiebes heeft de eerste vrouweneditie van de Scheldeprijs achter haar naam gezet. In Schoten was de kopvrouw van Team DSM sneller dan Emma Norsgaard en Elisa Balsamo in de eindsprint.

Voor het eerst in de lange geschiedenis van de Scheldeprijs stond naast de mannenwedstrijd ook een vrouwenkoers op het programma. Vanuit startplaats Schoten maakten de rensters een lus via Sint-Job-in’t-Goor, Brecht, Loenhout, Hoogstraten, Rijkevorsel en wederom Brecht om uiteindelijk op de drie plaatselijke ronden door Schoten, van elk 16,7 kilometer, om de overwinning te strijden. Met zes ploegen van het hoogste niveau had de openingseditie aan interesse geen gebrek, al trok Alé BTC Ljubljana zich op de avond voor de koers terug vanwege een positief coronageval binnen de ploeg.

Al vroeg ontstaat een sterke kopgroep

Onder natte en winderige omstandigheden werd even na elf uur de wedstrijd op gang gebracht. Al in de eerste 25 kilometer brak het peloton en ontstond een sterke kopgroep, met daarbij liefst vijf Movistar-rensters, Alice Barnes, Lisa Klein, Lorena Wiebes, Lisa Brennauer en Elisa Balsamo. De groep werkte in eerste instantie goed samen en wist een halve minuut weg te rijden bij de rest. Nadat kopvrouw Emma Norsgaard, de nummer negentien van de wereldranglijst, door een lekke band vooraan wegviel, stopten de andere vrouwen van Movistar echter met meedraaien en na 40 kilometer werd de groep ingelopen.

Na het onstuimige begin, keerde de kalmte terug in het peloton. Maar de rust was van korte duur, want bij het uitrijden van Hoogstraten, met nog 85 kilometer te gaan, joegen Teniel Campbell, die al mee was in de kopgroep, en enkele rensters van Canyon-Sram het tempo de hoogte in. In de stress kwamen Esmée Peperkamp, Kelly Van den Steen, Claire Faber en Nora Jenčušová ten val, waarna het peloton in twee stukken uiteenviel. De voorste groep maakte echter geen aanstalten om door te rijden, waardoor de achteropgeraakte rensters konden terugkeren. Even was de vrede terug in de koers.

Rond halfkoers waren het weer de vrouwen van BikeExchange die versnelden, en weer werd er gevallen. Onder anderen Sanne Cant en Aniek van Alphen gingen tegen de grond. De gevallen rensters zaten nauwelijks weer op hun fietsen, of het peloton werd op de kasseien van de Sint Jobsesteenweg opnieuw door een val opgeschrikt. Omdat de val vrij vooraan gebeurde, werden veel rensters opgehouden. Onder meer Arlenis Sierra en Letizia Paternoster moesten daarna in de achtervolging. Langzaamaan ging de wedstrijd richting de cruciale fase, met het finale circuit rond Schoten.

Peloton begint gegroepeerd aan finale omloop

Voordat het peloton daar aankwam, werd op de keitjes van de Broekstraat nog eens gevallen. Bij de slachtoffers waren deze keer Alice Barnes, Georgia Danford en Belle de Gast. Op 50 kilometer van de streep kwamen de rensters gegroepeerd voor de eerste keer over de finish voor de laatste drie ronden van de koers. In de eerste omloop reed Daniek Hengeveld weg. De 18-jarige renster van GT Krush Tunap moest nog zo’n 45 kilometer afleggen, maar dat weerhield haar er niet van in haar eentje een mooi gaatje te slaan. Bij het ingaan van de tweede plaatselijke omloop had ze al een minuut te pakken.

Hengeveld wist in de daaropvolgende kilometers haar voorsprong tot anderhalve minuut op te rekken, terwijl Movistar en DSM, de ploegen van Norsgaard en Wiebes, in het peloton de controle voerden. Na de laatste bevoorrading begonnen ook andere ploegen zich met de achtervolging te bemoeien, waardoor het verschil terug begon te lopen. Met nog een halve minuut marge begon de soliste aan de kop van de koers aan de slotronde. Hoewel Hengeveld dapper standhield, was de strijd met het peloton een ongelijke en op acht kilometer van de streep werd op de kasseien van de Broekstraat het laatste gaatje naar de getalenteerde renster gedicht.

Op de kasseistrook reed Letizia Borghesi weg uit het peloton, op het moment dat de ploegen van de sprinters hun kopvrouwen in positie probeerden te brengen. Langs het Albertkanaal vocht ze voor elke meter, maar ook de Italiaanse kon niet ontsnappen aan de greep van de grote groep en met nog 4,5 kilometer te gaan werd ze bijgehaald. In volle vaart stevende de koers dan af op een massasprint. Die draaide uit op een spannende tweestrijd tussen Wiebes en Norsgaard, waarbij de Nederlandse net de beste was. Norsgaard eindigde als tweede, Balsamo legde beslag op de derde plaats.