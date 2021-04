Groupama-FDJ niet in Scheldeprijs na positieve coronatest

Groupama-FDJ staat vandaag niet aan de start van de Scheldeprijs. Na een positieve coronatest binnen de ploeg ziet het Franse WorldTour-team af van deelname aan de Vlaamse wedstrijd.

Groupama-FDJ hoopte vandaag te scoren met Arnaud Démare, maar door een positieve coronatest binnen het team zien we de Franse kampioen vandaag niet aan de start in Terneuzen. Démare was een van de topfavorieten voor de zege, zeker na zijn recente overwinning in de Franse eendagskoers La Roue Tourangelle.

Ook Jacopo Guarnieri, Antoine Duchesne, Lewis Askey, Tobias Ludvigsson, Ignatas Konovalovas en Ramon Sinkeldam maakten deel uit van de selectie van Groupama-FDJ voor de Scheldeprijs. Afgelopen maandag besloot ook Trek-Segafredo zich af te melden voor de koers vanwege de positieve coronagevallen die afgelopen week aan het licht kwamen.

Alé BTC Ljubljana

Ook in het vrouwenpeloton waart het coronavirus rond, aangezien Alé BTC Ljubljana dinsdagavond liet weten te passen voor de eerste Scheldeprijs voor vrouwen. De formatie van de snelle Marta Bastianelli kampt ook met een coronageval binnen de ploeg en doet uit voorzorg niet mee aan de Vlaamse eendagsklassieker.

Nous ne prendrons pas le départ du #ScheldePrijs ce mercredi, en raison du contrôle positif à la Covid-19 de l’un des membres de notre équipe. — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) April 7, 2021