vrijdag 29 december 2023 om 19:16

Lorena Wiebes pakt derde titel NK baanwielrennen, Hoppezak wint afvalkoers

Het Nederlands kampioenschap baanwielrennen is voor Lorena Wiebes een succesverhaal aan het worden. Na haar successen van gisteren is het vandaag weer raak voor de renster van SD Workx. Wiebes schreef het onderdeel scratch op haar naam. Vincent Hoppezak pakt de winst in de afvalkoers bij de mannen.

De Nederlandse titel in de afvalkoers én in de koppelkoers waren voor Lorena Wiebes al binnen, maar vandaag maakte ze er een hattrick van. Bij het het NK scratch wist geen van de rensters een gaat te slaan met de concurrentie. Hierdoor draaide het aan het einde uit op een sprint. Een kolfje naar de hand van Lorena Wiebes, die Nienke Veenhoven en Marjolein van ’t Geloof achter zich hield.

Bij de mannen was het in een andere discipline wél iemand gelukt om weg te glippen bij de concurrentie. Tijdens de afvalkoers had Jan-Willem van Schip het ruime sop gekozen. Vincent Hoppezak en Maikel Zijlaard wisten echter gezamenlijk de ontsnapte Van Schip weer in te rekenen. Zijlaard moest uiteindelijk genoegen nemen met zilver, want hij werd geklopt door Vincent Hoppezak. Van Schip greep het brons.