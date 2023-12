maandag 25 december 2023 om 07:00

NK baanwielrennen 2023 in Apeldoorn: Programma en uitslagen

Overzicht Het NK baanwielrennen wordt traditioneel eind december verreden in Apeldoorn. Van 27-29 december 2023 wordt in Omnisport gestreden om diverse Nederlandse titels op de piste, een paar weken voor het EK baanwielrennen dat ook in Apeldoorn zal plaatsvinden. WielerFlits zet het programma van het NK baanwielrennen 2023 op een rij voor de elites. Daar worden de medaillewinnaars aan toegevoegd.

Woensdag 27 december 2023

Middagsessie van 12.00 tot 16.30 uur

Finalesessie van 18.00 tot 22.30 uur

NK Keirin, elite vrouwen







NK Achtervolging, elite vrouwen







NK Achtervolging, elite mannen







NK 1 kilometer tijdrit, elite mannen







Donderdag 28 december 2023

Middagsessie van 11.00 tot 16.35 uur

NK Afvalkoers, elite vrouwen







Finalesessie van 18.00 tot 22.30 uur

NK Scratch, elite mannen







NK Sprint, elite vrouwe







NK Sprint, elite mannen







NK Koppelkoers, elite vrouwen (en junioren vrouwen)







NK Puntenkoers, elite mannen







Vrijdag 29 december 2023

Middagsessie van 12.30 tot 15.55 uur

NK 500 meter tijdrit, elite vrouwen







Finalesessie van 17.30 tot 20.30 uur

NK Scratch, elite vrouwen







NK Afvalkoers, elite mannen







NK Puntenkoers, elite vrouwen







NK Keirin, elite mannen







NK Koppelkoers, elite mannen