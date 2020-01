Lorena Wiebes: “Niemand zat te wachten op een rechtszaak” woensdag 8 januari 2020 om 18:33

Lorena Wiebes is opgelucht dat er een akkoord is bereikt met Parkhotel Valkenburg. Eerder vandaag werd bekend dat het kort geding, dat door de ploeg was aangespannen tegen de mondiale nummer een, van de baan is. “Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is.”

Gisteren hebben Wiebes’ management en Parkhotel Valkenburg met elkaar gesproken. De renster zelf kon daarbij niet aanwezig zijn door een trainingskamp op Gran Canaria. “Ik weet niet precies wat er is gezegd, maar daar zijn ze wel tot een oplossing gekomen. Dat is fijn, want we zaten allebei niet te wachten op een rechtszaak”, vertelt Wiebes aan RTV Utrecht. Dinsdag kondigde het team nog aan dat het een kort geding zou aanspannen tegen haar.

Het akkoord moet nog worden ondertekend, maar ze verwacht daar geen problemen mee. “Het is niet de meest ideale situatie. Want ik had het liever anders gezien. Ik heb altijd gezegd dat ik niets tegen de meiden van de ploeg heb.” Het waren haar ambities en vooral haar visie die erg botsten met de ploegleiding. “We hebben nu bepaalde oplossingen gevonden, voor het eerste half jaar, en afspraken gemaakt dat ik zo min mogelijk last heb van het management om mij heen.”

Wiebes geeft aan dat ze ook daadwerkelijk voor de ploeg gaat koersen. “Voor de andere meiden en voor mijn eigen ontwikkeling.” Mogelijk verlaat ze na een half jaar alsnog de ploeg voor een nieuw avontuur. Team Sunweb, CCC-Liv, Movistar en Trek-Segafredo toonden al interesse.