Lorena Wiebes na ’training’ in Niel: “Ben al blij dat ik niet uit koers ben genomen”

Lorena Wiebes kwam vrijdag als 22ste over de streep in de Superprestige Niel. De Nederlandse renster van Team DSM eindigde op meer dan zes minuten van winnares Ceylin del Carmen Alvarado, maar was toch tevreden na afloop. “Dit was een goede training.”

Voor de 23-jarige Wiebes was het de tweede veldrit van het seizoen. Eerder reed ze al de Nacht van Woerden, waar ze als vijftiende over de meet kwam. In een sterker deelnemersveld in Niel kwam ze nooit in het stuk voor, al zeker niet omdat ze vlak na de start opgehouden werd door een valpartij.

“Het was zwaar. Ik moest er even inkomen na de start, daarna ging het wel beter”, vertelde Wiebes na afloop aan Sporza. “Ik denk zeker dat het een goede training was, ook om mijn techniek op peil te houden bijvoorbeeld. Het is allemaal goed gegaan vandaag, gelukkig.”

“Ik ben al blij dat ik niet uit koers ben genomen”, ging de Nederlandse sprintster verder. “Gelukkig was ik net snel genoeg. Ik heb me geamuseerd.” Tot slot geeft Wiebes nog aan dat ze binnen twee weken ook graag van start zou gaan in Kortrijk, waar er een manche van de X2O Badkamerstrofee wordt georganiseerd.