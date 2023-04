Lorena Wiebes: “Moest het wel afmaken, want team deed geweldige lead-out”

Video

Lorena Wiebes voelde zich verplicht om de Scheldeprijs te winnen na het werk van haar ploeg SD Worx. “Ik moest ook wel, want het team deed een geweldige lead-out”, vertelde de Europese kampioen na haar derde zege op rij in Schoten.

Barbara Guarischi trok de sprint in de slotkilometer aan voor Wiebes. Ze zette haar kopvrouw af op een kleine 200 meter van de streep. Dat was niet te laat voor Wiebes. “Ik denk dat ik met 150 meter kwam. Dat was genoeg om te winnen en daar gaat het om”, aldus Wiebes.

Charlotte Kool maakte het nog spannend. “Ik voelde haar opkomen op links, maar ik ben geen renster om dan dicht te gooien. Ik neem geen risico dan, maar het was gelukkig genoeg”, gaf Wiebes aan. “We stonden met een sterke ploeg aan de start en hebben laten zien dat we een sterke lead-out kunnen neerzetten.”

“Lotte Kopecky wil heel graag winnen, dus ik ga haar graag ondersteunen daarin”, voegt Wiebes daar nog aan toe ter vooruitblik op Parijs-Roubaix van zaterdag.

Charlotte Kool baalde na afloop van haar tweede plaats. “Ik ben eerlijk gezegd wel teleurgesteld”, zegt ze op de ploegsite van Team DSM. “Ik verloor Daniek Hengeveld in de voorbereiding en verspeelde energie door op te schuiven. Daarna wachtte ik te lang met het aangaan van mijn sprint en raakte ik ingesloten. Ik was echt snel, dus ik denk dat er meer mogelijk was. Deze les nemen we mee.”