Drie op rij voor Lorena Wiebes in Scheldeprijs na duel met Charlotte Kool

Lorena Wiebes heeft voor de derde keer op rij de Scheldeprijs op haar naam geschreven Na een koers van ruim 130 kilometer, met start en finish in het Antwerpse Schoten, was de Europese kampioene van SD Worx de snelste in de massasprint. Ze was in Schoten nipt sneller dan Charlotte Kool van Team DSM.

Babette van der Wolf (Lifeplus Wahoo) zorgde voor de Nederlandse inbreng in de kopgroep van de dag. Zij kreeg thuisrijdsters Kelly Van den Steen (Duolar-Chevalmeire), Katrijn De Clercq (Lotto Dstny Ladies), de Française Amandine Fouquenet (Arkéa) en de Canadese Simone Boilard (St Michel-Mavic-Auber 93) met zich mee toen de vlucht ontstond op 60 kilometer van de meet.

Sara Van de Vel (Fenix-Deceuninck) en Noëlle Rüetschi (AG Insurance-NXTG U23) wisten even later de sprong te maken, waardoor we zeven koplopers kregen in het laatste koersuur. Zij wisten bijna anderhalve minuut voorsprong te pakken op het peloton. Daar reed ook topfavoriete Lorena Wiebes rond.

SD Worx neemt het heft in handen

Bij het ingaan van de slotronde van bijna 17 kilometer rond Schoten was het UAE Team ADQ de ploeg op kop van het peloton. Door hun werk was het gat binnen no time gedicht. Negen kilometer voor de meet kwamen vervolgens SD Worx en Team DSM naar voren, voor hun kopvrouwen Wiebes en Charlotte Kool.

De sprintvoorbereiding verliep goed voor SD Worx, dat het peloton op een lang lint trok in de laatste drie kilometer. In de slotkilometer zorgde Barbara Guarischi voor de lead-out voor Wiebes, die op een kleine 200 meter begon met haar sprint.

Charlotte Kool kwam nog langszij, maar kwam een half wiel tekort om Wiebes nog te passeren met een jump. Chiara Consonni kwam als derde over de meet en Rachele Barbieri als vierde.

Nog nooit een andere winnares

Voor Lorena Wiebes, die haar vierde overwinning van het seizoen boekt, is het haar derde zege op rij in de Scheldeprijs. Een koers die in 2021 pas voor het eerst verreden werd bij de vrouwen. Zo is ze tot nu toe de enige winnares op de erelijst van de Belgische sprinterskoers.