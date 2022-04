Lorena Wiebes maakt uitstapje naar het baanwielrennen tijdens D6 Cycling Night

Lorena Wiebes verruilt aanstaande vrijdag voor één avond de wegfiets voor de baanfiets. De sprintster van Team DSM zal haar opwachting maken in de D6 Cycling Night op de wielerbaan van Amsterdam, waar ze zal deelnemen aan de scratch, puntenkoers en afvallingskoers bij de vrouwen.

De 23-jarige renster van Team DSM was voorheen al succesvol op de baan. Bij de junioren werd Wiebes in 2016 Nederlands kampioen op de scratch en pakte ze medailles op de sprint en 500 meter tijdrit. In 2017, 2018 en 2019 won ze bij de elites ook diverse medailles op het NK baanwielrennen. Hoogtepunt was het Nederlands kampioenschap scratch in 2019.

Het deelnemersveld van de D6 Cycling Night bestaat uit aansprekende namen. De populariteit en aantal aanmeldingen van het baanevenement was van meet af van erg groot, vertelde Yoeri Havik deze week aan WielerFlits.

Bij de dames staan onder meer wereldkampioen ploegachtervolging Lily Williams en Nederlands kampioen derny Tessa Dijksman aan de start. Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip zijn de grootste publiekstrekkers bij de koppelkoers.

Wiebes kent met tot nu toe vier overwinningen een uitstekend seizoen op de weg. In de Scheldeprijs prolongeerde Wiebes deze week haar titel en won ze met overmacht de sprint voor nummer twee Chiara Consonni.

Tickets voor D6 Cycling Night zijn online te bestellen