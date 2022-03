Zesdaagse van Amsterdam keert voor één avond terug

De Zesdaagse van Amsterdam keert volgende week voor één avond terug. Op vrijdagavond 8 april zullen diverse baantoppers deelnemen aan de D6Cycling Night, een nieuwe baanwedstrijd op de UCI-kalender.

Het recept op 8 april is een combinatie van topsport en festiviteiten. Veel Nederlandse en buitenlandse toppers staan aan de start. Yoeri Havik, Jan-Willem van Schip, Roy Eefting, Gavin Hoover (winnaar van de nieuwe UCI Track Champions League), Lily Williams en Tessa Dijksman hebben hun deelname al toegezegd.

D6Cycling kent een vol programma op 8 april. Vanaf 17.30 u is de ontvangst met aansluitend een Kids race. Hierna worden de Scratch en de Puntenkoers bij zowel de mannen als vrouwen verreden. Het hoofdmenu van de avond zijn de Afvalkoersen en de Koppelkoers bij de mannen.

Laatste editie 2016

Vanaf 1932 was de Zesdaagse van Amsterdam een begrip binnen het baanwielrennen. Maar door gebrek aan geldschieters en de beperkte mogelijkheden van het Velodrome in Sloten kwam in 2017 de organisatie niet rond. Hiermee ging een stuk Amsterdamse wielerhistorie verloren.

Het Belgische koppel Kenny De Ketele en Moreno De Pauw wonnen in 2016 de voorlopig laatste editie van de Zesdaagse van Amsterdam. Danny Stam is met vier eindzeges recordhouder.

Koppels

Yoeri Havik – Vincent Hoppezak

Roy Eefting – Luca Felix Happke

Jan Willem Van Schip – Philip Heijnen

Mel van der Veekens – Maikel Zijlaard

Gavin Hoover – Yanne Dorenbos

Dominik Weiss – Justin Weder

Jules Hesters – Tuur Dens

Sebastian Juul – Silas Falkø

Anders Fynbo – Arne Birkemose

John Croom – Eamon Lucas

Christos Volikakis – Noel Luijten

Facundo Lezica – Denis Rugovac

