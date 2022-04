Yoeri Havik combineert Koppelkoers en Omnium met het oog op de Olympische Spelen 2024

Interview

Baanwielrenner Yoeri Havik legt zich dit jaar, naast de Koppelkoers, ook toe op het baanonderdeel Omnium. Zijn voornaamste doelen dit jaar zijn de Nations Cup in Glasgow, het WK in Parijs en het EK in München. Op het EK verdedigt Havik samen met Jan-Willem van Schip de Europese titel Koppelkoers. “Ik word geen slechtere Koppelkoers-renner als ik ook het Omnium serieus aanpak”, vertelt de 31-jarige Noord-Hollander aan WielerFlits over zijn keuze.

Doelen en ambities

Havik zal zich in aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs dus ook gaan richten op het Omnium. “We zijn begonnen aan een nieuwe Olympische cyclus en Parijs is al over twee jaar. De huidige bondscoach, Mehdi Kordi, denkt dat de combinatie Koppelkoers en Omnium voor mij goed kan uitpakken en het elkaar kan aanvullen.”

Deze verandering heeft de regerend Europees kampioen Koppelkoers direct goed gedaan. Dit voorseizoen kwam hij al in actie op het Omnium tijdens internationale baanwedstrijden in Portugal en Zwitserland. In Aigle pakte hij eind februari de zege op het Omnium. Dat kwam als een verrassing voor hem. “Het Omnium is qua inspanning eentoniger dan de intervallen tijdens een Koppelkoers. Dat ik meteen kon winnen in een andere discipline was toch enigszins onverwacht.”

Toch blijft de Koppelkoers het belangrijkste onderdeel voor de renner van BEAT Cycling, die droomt van goud op het WK in Parijs in oktober. “Als Jan-Willem en ik in goeden doen zijn maken we op de Koppelkoers de meeste kans. Wereldkampioen Koppelkoers worden is echt een carrièredoel voor mij en bovendien kunnen we onze Europese titel dit jaar verdedigen.”

Over twee jaar wil Havik dan een gooi doen naar een medaille op de Olympische Spelen in Parijs. “Ik wil de komende periode kijken wat er nog in het vat zit. Mijn progressie in de Koppelkoers heeft ervoor gezorgd dat ik de afgelopen drie jaar van een Zesdaagse-renner ben uitgegroeid tot favoriet op een baantoernooi. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Programma

Havik richt zich na een coronabesmetting begin maart op de baanwedstrijden die in april op zijn programma staan. “Half april staat er een klasse 1-wedstrijd op het programma in Gent, waar ik met Jan-Willem van Schip de Koppelkoers rijd. Daarna volgt meteen de Nations Cup in Glasgow, die belangrijk is voor de Nederlandse selectie op het EK en het WK.” Op basis van individuele prestaties in de Nations Cup-wedstrijden maakt de bondscoach zijn selectie voor het EK en WK.

In Glasgow rijdt de ervaren baanrenner de Koppelkoers overigens niet met Van Schip. Havik koppelt dan samen met talent Vincent Hoppezak, die afgelopen januari drie medailles won op het NK baanwielrennen. “Voor Vincent is dit een kans om zich op dit niveau te laten zien en ik heb er ook baat bij als de Nederlandse baantop op de duuronderdelen breder wordt. Half mei rijd ik dan weer samen met Jan-Willem tijdens de Nations Cup in Milton (Canada, red.).”

Havik en Van Schip maken in een onderlinge strijd uit wie het omnium rijdt in Canada. “Ik rijd namens Beat Cycling het Omnium in Glasgow en Jan-Willem zal daar voor de KNWU meedoen. Deze wedstrijd bepaalt wie het Omnium mag rijden tijdens de Nations Cup in Milton.”

D6Cycling Night

Daarnaast kijkt de Olympiër erg uit naar de D6Cycling Night in het Velodrome van Sloten op vrijdagavond 8 april. De D6Cycling Night is een nieuwe baanwedstrijd op de UCI-kalender en hoopt het Zesdaagse gevoel voor één avond terug in Amsterdam te brengen. De Zesdaagse van Amsterdam vond na 2016 niet meer plaats, omdat de sponsoring en de mogelijkheden van de Velodrome van sloten tekort schoten.

Haviks schoonvader Carlo Raaijmakers nam het initiatief voor de D6Cycling Night en bezit de wielerschool op het Velodrome in Sloten, waar hij baantrainingen voor de jeugd organiseert. “We zaten met kerst te filosoferen en vonden het jammer dat de Zesdaagse van Amsterdam er niet meer is. Toen nam Carlo het initiatief om iets soortgelijks zelf te gaan organiseren.”

“Deze wedstrijd biedt een mooie kans voor jonge talentvolle baanrenners om onder de hoede van eliterenners te ervaren hoe het koppelkoersen op het hoogste niveau is. Daarnaast is de aanwas van onderaf beperkt en dat ligt niet aan de Nederlandse idolen in onze sport, maar aan de beperkte wedstrijdkalender.”

Hierdoor was de populariteit van het evenement direct zichtbaar en de animo onverwacht groot, vertelt Havik daarover. “Na de aankondiging hadden we gelijk veertig inschrijvingen, zowel bij de mannen als vrouwen. Omdat er maar twintig koppels mogen starten, hebben we mensen moeten teleurstellen.”

Belang van D6Cycling Night

De D6Cycling Night is ook van groot belang voor de afvaardiging van de Nederlandse baanselectie naar het wereldkampioenschap. De UCI eist dat Nederland tenminste één baanwedstrijd moet organiseren in het jaar tussen de wereldkampioenschappen. “We zagen vorig jaar dat de UCI de reglementen strikt hanteert en daarom is de doorgang van deze wedstrijd cruciaal om als Nederland naar het WK te mogen. Zeker na het wegvallen van de Zesdaagse van Rotterdam.”

De D6Cycling Night kent een vol programma. “Het toernooi begint met de dames, die in drie wedstrijden de gelegenheid krijgen een volledig programma te rijden. De avond wordt afgesloten met de Koppelkoers bij de mannen, waar ik met Vincent Hoppezak de overwinning hoop te pakken.”

De D6Cycling Night staat natuurlijk ook in het teken van de Zesdaagse-sfeer. “Met een biertje in de hand kijken naar de koers brengt het sociale aspect na corona weer terug en dat is waar zo’n avond vooral om draait.” Na afloop van de Nations cup in Milton is Havik weer onderdeel van de wegploeg van BEAT Cycling en rijdt hij onder meer de ZLM Tour en Ronde van België.

Tickets voor D6Cycling Night zijn online te bestellen

