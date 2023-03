Lorena Wiebes klaar voor Ronde van Drenthe: “Motivatie na Strade Bianche te zien”

Lorena Wiebes is zaterdag de grote topfavoriete in de Ronde van Drenthe. De renster van SD Worx won dit seizoen al tweemaal en zegevierde de voorbije twee jaar al in de Ronde van Drenthe voor vrouwen. “Het zou bijzonder zijn om het voor de derde keer op een rij te doen.”

Het was in de tweede rit in de UAE Tour dat Wiebes voor het eerst kon juichen dit seizoen. Enkele weken later werd ze tweede in de Omloop Het Nieuwsblad en de dag na die koers schreef ze de Omloop van het Hageland op haar naam. Wiebes trekt met andere woorden vol vertrouwen naar Drenthe. “Ik merk dat de VAM-berg me steeds beter ligt. Het gaf me vertrouwen om in de Omloop het Nieuwsblad met de beste rensters over de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg te komen.”

“Daarom vind ik het wel jammer dat het parcours dit jaar anders is in de Ronde van Drenthe”, gaat Wiebes verder in een persbericht van SD Worx. “Vorig jaar lag de VAM-berg op vijftien kilometer van de finish, dit jaar is dat op 40 kilometer. De beklimming speelt dus een minder grote rol.” De Europees kampioene blijft natuurlijk wel zeer gemotiveerd. “Als Nederlandse zou het heel bijzonder zijn om deze wedstrijd voor het derde jaar op rij te winnen.”

Lees meer: Voorbeschouwing: Ronde van Drenthe voor vrouwen 2023 – Hattrick voor Wiebes?

Motivatie na Strade Bianche

Wiebes zal kunnen rekenen op haar ploeg SD Worx, die dit jaar weer zeer sterk zijn, in de eendagskoers. “Ik merk dat we als team steeds beter worden. We zijn heel de tijd samen in de wedstrijd en de aanloop gaat steeds beter. De ploeg is er klaar voor. Als je zag hoe de meiden reden in Strade Bianche, geeft het alleen maar motivatie om zelf weer te racen.”