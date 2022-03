Lorena Wiebes dan toch geklopt in sprint: “Ik miste een spaak na de grote valpartij”

Lorena Wiebes is na een reeks gewonnen sprinten dan toch nog eens geklopt. De Nederlandse renster van Team DSM werd in de Exterioo Classic Brugge-De Panne geklopt door de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo. “Ze is niet voor niets wereldkampioene, ze was gewoon de beste vandaag.”

“De grote valpartij op een dikke tien kilometer van de streep kon ik nog net ontwijken, maar ze raakten wel mijn wiel waardoor ik een spaak miste. Het verliep allemaal zeer chaotisch, want daarna werd er nog eens net voor mij gevallen. Weeral kon ik de val ontlopen, maar ik moest wel een gaatje dichten. Jammer genoeg verloor ik toen ook mijn lead-out.”

Wiebes moest het daardoor in haar eentje doen in de laatste rechte lijn in De Panne. “Ik kwam te snel in de wind. Het was een heel chaotisch einde, ik was eigenlijk al blij dat ik nog kon terugkeren naar de eerste groep. Balsamo is niet voor niets wereldkampioene, ik ben dus zeker wel gelukkig met deze tweede plaats. Het is leuk om met haar te strijden voor de overwinning”, aldus Wiebes in het flashinterview na afloop.

Marta Bastianelli: “Teveel bochten in de finale”

“Ik voelde me eigenlijk goed vandaag. Jammer genoeg viel mijn ploeggenote vlak voor de finish. Ik moest een gaatje dichten naar de eerste groep en alles verliep zeer chaotisch. Het was een moeilijke finale voor ons, er waren teveel bochten vond ik. Ook de kleine wegen waren niet makkelijk”, vertelde Bastianelli.

De Italiaanse sprintte uiteindelijk nog naar een derde plaats in de Belgische eendagswedstrijd. “Mijn team heeft hard gewerkt voor mij vandaag. Ik heb het maximum uit mijn sprint gehaald en ik ben daar ook wel blij mee. Hetzelfde geldt voor mijn conditie en eigenlijk ook voor mijn resultaat. Het was het hoogst haalbare vandaag denk ik.”