López via Frans programma naar Tour, Fuglsang via Italië en Polen naar Giro vrijdag 19 juni 2020 om 14:38

Astana heeft de programma’s van Miguel Ángel López en Jakob Fuglsang geopenbaard. López kiest voor een Frans programma in aanloop naar de Tour de France, terwijl Fuglsang een grotendeels Italiaans programma afwerkt tot en met de Giro d’Italia.

López is voor het eerst weer te bewonderen in de Route d’Occitanie (1-4 augustus). Daarna rijdt hij de Mont Ventoux Dénivelé Challenge (6 augustus) en het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus) alvorens hij zijn debuut maakt als kopman in de Tour de France.

Voor Fuglsang begint het tweede deel van het seizoen op 1 augustus in Strade Bianche, waarna hij voor het eerst start in de Ronde van Polen (5-9 augustus). Daarna keert hij terug naar Italië voor Gran Piemonte (12 augustus), de Ronde van Lombardije (15 augustus) en Tirreno-Adriatico (7-13 september). Vervolgens focust hij zich op het kopmanschap in de Giro d’Italia, die begint op 3 oktober.

Alexey Lutsenko is het derde speerpunt van Astana dit najaar. Hij kiest voor een klassieke herstart in Italië (Strade Bianche, Gran Trittico Lombardo, Milaan-Turijn, Milaan-San Remo) en rijdt daarna het Critérium du Dauphiné, de Giro dell’Emilia en de Tour de France.

Selectie opgesplitst

Eerder maakte Astana al bekend dat het de selectie in twee vaste trainingsgroepen opdeelt. Zo werkt López in de Sierra Nevada toe naar de herstart en hij krijgt daar steun van zijn Colombiaanse ploeggenoten en ploeggenoten die in Spanje wonen. De rest van het team traint met Fuglsang in de Italiaanse Dolomieten.