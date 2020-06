Astana verdeelt ploeg: vaste groep rond kopmannen López en Fuglsang vrijdag 12 juni 2020 om 13:13

Astana gaat vanaf juli de selectie opdelen in een ploeg rond Tour de France-kopman Miguel Ángel López en Giro d’Italia-kopman Jakob Fuglsang. De López-groep gaat half juli op trainingskamp in de Sierra Nevada, de andere groep in de Italiaanse Dolomieten. “Gelukkig keert alles langzaam terug naar normaal”, zegt ploegbaas Alexander Vinokourov.

“We begrijpen dat we nog enige tijd moeten leven met bepaalde maatregelen, maar als de tendens zich voortzet, ben ik er zeker van dat de herziene kalender van de UCI afgemaakt zal worden. Al onze renners zijn weer volle bak aan het trainen en klaar voor de herstart van het seizoen”, aldus Vino.

De ploeg wordt opgesplitst om zo trainingsschema’s en wedstrijdprogramma’s op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt door deze keuze zo min mogelijk gereisd, geeft het management aan. Eind juli hervat Astana het seizoen in de Ronde van Burgos, waarna ook Strade Bianche, Milaan-Turijn, Milaan-San Remo en de Ronde van Polen op het programma staan.

“Natuurlijk zijn onze doelen in dit ingekorte seizoen de grote rondes”, benadrukt Vinokourov. “Alle ploegen willen zich bewijzen in de Tour, de Giro en de Vuelta. En wij zijn daar geen uitzondering op. Onze plannen zijn niet gewijzigd, dus Miguel Ángel López gaat naar de Tour en Jakob Fuglsang leidt ons team in de Giro. Alexey Lutsenko zal ook willen scoren in de Tour.”

De Colombiaanse klimmer López zal in de Sierra Nevada het gezelschap krijgen van zijn landgenoten en ploegmaats die woonachtig zijn in Spanje. Fuglsang zal samen trainen met de overige renners van zijn ploeg Astana.