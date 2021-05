López na winst in Ruta del Sol: “De ploeg heeft echt geweldig gereden”

Miguel Ángel López kroonde zich zaterdag tot eindwinnaar van de Ruta del Sol. De Colombiaan van Movistar was na afloop zeer te spreken over zijn teamgenoten. “De ploeg heeft echt geweldig gereden. We begonnen met de nodige ambitie aan deze ronde en kijk nu wat we hebben bereikt.”

López sloeg een dubbelslag in de koninginnenrit met aankomst op de Puerto de Onsares en wist zijn leiderstrui te verdedigen in de hectische slotetappe naar Pulpí. “Ik ben echt heel erg blij. We namen deze Ruta del Sol ook erg serieus. Het doel was eigenlijk om een etappe te winnen en kijk nu wat we allemaal hebben bereikt.”

Movistar verlaat de Ruta del Sol met twee etappes en de eindzege van López. Eerder wist Gonzalo Serrano al de rit met aankomst in Zahara de la Sierra op zijn naam te schrijven. López: “We hebben als ploeg echt geweldig gereden. Ik pas perfect binnen Movistar. Nu is het tijd om mijn lichaam wat rust te gunnen richting het Critérium du Dauphiné.”

Voor de 27-jarige López is het Critérium du Dauphiné de laatste voorbereidingskoers in aanloop naar de Tour de France. De Colombiaan hoopt in de Ronde van Frankrijk een goed klassement te rijden. De klimmer eindigde vorig jaar als zesde in de Tour. López won toen ook een zware bergetappe met aankomst op de Col de La Loze.