López haalt uit naar ex-ploeggenoot Mas: “Enric is een egoïst”

Miguel Ángel López wist zich lange tijd in te houden na zijn vertrek bij Team Movistar, maar in gesprek met de Colombiaanse radiozender RCN haalt de Colombiaan dan toch uit naar zijn voormalige werkgever. Met name Enric Mas moet het ontgelden. “Enric is een egoïst, hij is geen teamspeler”, aldus López.

Movistar besloot in september het contract met López per 1 oktober te ontbinden. Dit gebeurde met wederzijdse instemming. De Colombiaan had bij het Spaanse WorldTeam nog een doorlopend contract tot eind 2023, maar had het duidelijk niet naar zijn zin bij Movistar. De bom barstte tijdens de afgelopen Vuelta a España, waarin de 27-jarige Colombiaan na onenigheid met de ploegleiding besloot om in de voorlaatste etappe de strijd te staken.

López en Movistar deden vervolgens erg geheimzinnig over zijn opgave. De Colombiaanse klimgeit hield zich lange tijd stil, maar voelt nu toch de behoefte om zijn kant van het verhaal te doen. López had duidelijk geen al te goede relatie met Mas. “Enric is een egoïst en dat heb ik hem ook recht in zijn gezicht gezegd. Ik wil ook nooit meer met hem in hetzelfde team koersen, aangezien hij geen teamspeler is.”

“Er was geen duidelijke rolverdeling”

Volgens López was er een gebrek aan communicatie binnen het kamp van Movistar. “In de grote rondes was er geen duidelijke rolverdeling. Ondertussen probeerde Mas continue voor mij in de pikorde te blijven.” In de voorlaatste etappe van de Vuelta kwam het tot een uitbarsting. “Ik wilde nog naar de ontsnapte groep rijden, maar Mas vroeg telkens waarom ik bleef aanvallen op het moment dat hij al weg was.”

“Eusebio Unzué (de teammanager van Movistar, red.) kwam naast me rijden toen het verschil veertig seconden was. Hij vertelde me dat het een vervelende situatie was, maar dat ik niet meer moest proberen om het verschil te overbruggen. Ik werd vervolgens heel erg boos en besloot af te stappen.”

López koerst volgend jaar weer voor Astana, waar hij in het verleden grote successen wist te boeken. “Ik vertrek nu naar een ploeg waar ik word gewaardeerd. Ze werken bovendien ook op een andere manier. Je moet in een omgeving terechtkomen waar je je goed voelt, waar je iets kan bewerkstelligen zonder dat mensen je bepaalde dingen ontnemen. Waar iedereen je steunt en waar een goede sfeer heerst, zonder egoïsme en onderhuidse spanningen”, liet hij eerder al weten.