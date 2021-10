Miguel Ángel López: “Ik ga nu naar een ploeg waar ik word gewaardeerd”

Miguel Ángel López heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd na zijn vertrek bij Team Movistar. De Colombiaanse klimmer kan niet al te veel zeggen over zijn tijd bij de Spaanse ploeg, aangezien López een soort vertrouwelijkheidsverklaring heeft ondertekend, maar toch is hij in de Spaanse media kritisch op zijn voormalige werkgever.

Movistar besloot in september het contract met López per 1 oktober te ontbinden. Dit gebeurde met wederzijdse instemming. De Colombiaan had bij het Spaanse WorldTeam nog een doorlopend contract tot eind 2023. Het was het sluitstuk van een roerige periode tussen Movistar en López. De bom barstte tijdens de afgelopen Vuelta a España, waarin de 27-jarige Colombiaan na onenigheid met de ploegleiding besloot om in de voorlaatste etappe de strijd te staken.

López hield zich vervolgens lange tijd stil, maar kijkt nu toch terug op zijn periode bij Movistar. “Ik besloot voor de Tour nog mijn contract te verlengen, maar in aanloop naar de Vuelta waren er meerdere pijnpunten. Zo werd ik tegen mijn zin in uit de Tour gehaald, mocht ik van de ploeg niet naar de Olympische Spelen en in de Vuelta waren er spanningen met betrekking tot het kopmanschap. Dat ik niet naar Tokio mocht afreizen, zorgde voor irritatie.”

Spanningen

Volgens López heerst er binnen het kamp van Movistar altijd een zekere spanning tussen de kopmannen. “Dat is bij Movistar altijd al het geval, ook Nairo Quintana en Mikel Landa hebben het in het verleden meegemaakt. Ik voelde ook een bepaalde spanning bij Movistar. Ploeggenoten, stafleden, masseurs, mecaniciens… Ze leverden echt fantastisch werk. Het probleem is alleen dat de ploeg bepaalde zaken niet goed aanstuurt, waardoor ze ook nooit voor het allerhoogste kunnen gaan.”

De Colombiaan koerst volgend jaar weer voor Astana, waar hij in het verleden grote successen wist te boeken. “Ik vertrek nu naar een ploeg waar ik word gewaardeerd. Ze werken bovendien ook op een andere manier. Je moet in een omgeving verkeren waar je je goed voelt, waar je iets kan bewerkstelligen zonder dat mensen je bepaalde dingen ontnemen. Waar iedereen je steunt en waar een goede sfeer heerst, zonder egoïsme en onderhuidse spanningen.”