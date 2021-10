Loockx verschalkt Meeuwisse in Slowaakse cross, Orts vloert Van der Poel

Overzicht

Met Parijs-Tours kwam het wielerseizoen op de weg zondag zo goed als aan het einde. Symbolisch is het offroadkarakter van de Franse herfstklassieker, dat daarmee sinds een paar jaar het veldritseizoen inluidt. Maar ook op deze zondag stonden er alweer de nodige crosses op het programma in onder meer Spanje, Slowakije en Zweden.

Van der Poel bijt in het Spaanse zand

David van der Poel is net als zaterdag als tweede geëindigd in een Spaanse veldrit. De 29-jarige Nederlander van Alpecin-Fenix moest in de Ciclicross Xaxancx (c2) zijn meerdere erkennen in Felipe Orts (Burgos-BH), nadat hij zaterdag in Pontevedra geklopt was door Kevin Suárez. Hij was nu derde, terwijl Orts zaterdag strandde op het laagste podiumschavot. Van der Poel reed de Spaanse veldritten voor de UCI-punten, zoals hij de laatste jaren al zijn seizoenen aanpakt.

Laura Verdonschot opnieuw derde

De Xaxancx-vrouwencross (C2) werd gewonnen door de Spaanse Lucia González, voor haar landgenote Aida Nuno. Achter hen reed Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal) – die dus hetzelfde programma afwerkte als Van der Poel – naar een derde plek. Zaterdag eindigde ze op diezelfde stek in de C1-cross in het nabijgelegen Pontevedra.

Loockx verschalkt Meeussen in Slowakije

Een aantal andere Belgen vlogen uit naar de Slowaakse C2-cross GP Podbreznova. Daar streden Lander Loockx (Deschaecht-Group Hens-Maes) en Witse Meeussen (Pauwels Sauzen-Bingoal) om de overwinning, waarna de eerste na een beklijvend duel de handen in de lucht mocht steken. Seppe Rombouts werd er zesde.

Belgische dames geen partij voor Tsjechisch talent

Ook de vrouwen reden in Podbreznova een C2-cross, met twee Belgische dames op het podium. Marthe Truyen werd tweede, voor de ervaren Joyce Vanderbeken. Dat was echter ver achter Kristýna Zemanová, een 18-jarige Tsjechische. Zij reed een minuut en 39 seconden weg bij de Belgische dames. Voor de Tsjechische was het de derde zege op rij, nadat ze zaterdag en vorig weekend ook een C2-cross in eigen land wist te winnen.

Wyseure komt net te kort in Zweden

Joran Wyseure (Tormans-Circus) heeft in de Zweedse hoofdstad Stockholm naast de zege gegrepen. De 20-jarige Belg gaf veertien seconden toe op de Zwitserse winnaar Timon Rüegg. Arne Baers werd dan achtste, terwijl er ook drie piepjonge Nederlanders mee de top-10 in mochten: Hugo Kars (19), Bailey Groenendaal (18, zoon van tweevoudig wereldkampioen BMX Wilco Groenendaal) en Twan van der Drift (19).

Zoë Backstedt zegeviert ‘in eigen land’

Zoë Backstedt won dan weer de vrouwencross in Stockholm. Dat is voor de 17-jarige Britse een halve thuiswedstrijd. Ze is namelijk de dochter van Magnus Backstedt ; de winnaar van Parijs-Roubaix 2004 komt uit Zweden. Het was sowieso een dochteraangelegenheid, want Suzanne Verhoeven werd derde. De Belgische is de dochter van voormalig Jumbo-Visma-ploegleider Nico Verhoeven uit Nederland.

Backstedt werd op haar beurt vorige maand wereldkampioene op de weg bij de junioren. Daarna dook ze het veld in en werd ze tweede in de Berencross te Meulebeke, won ze de Superprestige-cross in Gieten en nam ze dus dit weekendtwee Zweedse C2-zeges mee.

