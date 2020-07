Heistse Pijl gaat door achter gesloten deuren maandag 27 juli 2020 om 14:17

De Heistse Pijl gaat zaterdag door achter gesloten deuren. De organisatie van de wedstrijd, die dit seizoen een nationale koers is, heeft dat afgekondigd op social media. Onder andere Alvaro José Hodeg, Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen gaan van start in Heist-op-den-Berg.

De organisatie kreeg veel vragen over het al dan niet doorgaan van de koers. “Voorbije dagen stonden we in continu overleg met alle betrokken veiligheidsinstanties en federaties. De koers gaat momenteel door achter gesloten deuren. Na de Veiligheidsraad van vandaag bekijken we welke maatregelen we verder zullen nemen om het event veilig te organiseren.”

Gisteren maakte minister van Sport Ben Weyts bekend dat alle sportactiviteiten en -wedstrijden in Vlaanderen per vandaag achter gesloten deuren plaatsvinden. De nieuwe maatregelen zijn een reactie op de nieuwe opflakkering van het coronavirus in België. “Met duidelijke maatregelen bieden we houvast aan sportfederaties, sportclubs en supporters”, aldus de Sportminister.