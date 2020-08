Loïc Vliegen verlengt zijn contract bij Circus-Wanty Gobert woensdag 19 augustus 2020 om 15:18

Loïc Vliegen is ook de komende jaren in de kleuren van Circus-Wanty Gobert te bewonderen. De Waalse renner heeft namelijk zijn handtekening gezet onder een contract, dat hem tot eind 2022 aan het Belgische ProTeam verbindt.

Vliegen is tevreden met zijn contractverlenging bij Circus-Wanty Gobert, waar hij aan zijn tweede seizoen bezig is. Eerder koerste hij drieënhalf jaar voor het Amerikaanse BMC. “Na mijn jaren bij BMC, waar ik niet vaak de kans had om mijn eigen kaart te spelen, heb ik in dit team kunnen groeien. Ik wil blijven verbeteren in deze rol van kopman en hoop nog vele mooie resultaten voor de ploeg te kunnen behalen.”

Momenteel is de Waalse renner actief in de Ronde van Wallonië, waarin hij de titelverdediger is. “Sinds de herstart van de competitie voel ik me echt goed, dat heb ik deze week in de Ronde van Wallonië nogmaals in de verf kunnen zetten. Ik heb er vertrouwen in dat ik snel met resultaten beloond zal worden. Deze goede vorm hoop ik zo lang mogelijk te houden, om te schitteren in de heuvelklassiekers en de Ronde van Vlaanderen.”

Sleutelelement

Volgens teammanager Jean-François Bourlart is Vliegen een sleutelelement binnen zijn ploeg. “Hij heeft in het begin van zijn carrière een goede opleiding in de WorldTour gehad, en nadien in onze kleuren een hoger niveau bereikt. Loïc heeft zijn plaats binnen onze ploeg gevonden, en hij heeft vorig seizoen met zijn overwinning in de Ronde van Wallonië, maar ook met zijn prestaties sinds de herstart van de competitie, getoond dat hij een nieuwe dimensie bereikt heeft.”