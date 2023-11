woensdag 15 november 2023 om 12:05

Philippe Gilbert eist fikse schadevergoeding van verkeersagressors, maar riskeert zelf ook straf

Dinsdag verschenen voor de correctionele rechtbank van Verviers twee mannen die worden verdacht van verkeersagressie tegen wielrenners Philippe Gilbert en Loïc Vliegen. Gilbert brak bij het incident in 2016 een vinger en moest verstek geven voor enkele wedstrijden. De oud-renner eist nu een schadevergoeding van 450.000 euro.

Het incident dateert dus al van zeven jaar geleden. In 2016 werden Gilbert en Vliegen slachtoffer van verkeersagressie. Gilbert brak daarbij een vinger en kon zo niet starten in onder meer de Brabantse Pijl. Ter compensatie van de geleden fysieke en financiële schade eist hij nu een fikse schadevergoeding van 450.000 euro.

De wielrenners beweerden dat de bestuurder en de inzittende van de auto dronken waren, maar daarvan is volgens het parket geen sprake. De automobilist diende zelf een klacht in bij de politie. Gilbert was dinsdag overigens niet aanwezig bij de zitting. De ex-renner liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. Vliegen was wel aanwezig.

Verboden spray

Gilbert eist dus een schadevergoeding, maar riskeert zelf ook een straf. Het parket van Verviers, dat het voorval onderzocht, verdenkt de wereldkampioen van Valkenburg namelijk van het gebruik van een in België verboden spray tijdens het incident. Hij zou daardoor de wapenwet hebben overtreden. Gilbert zou de spray hebben aangeschaft in Frankrijk, waar het niet verboden is. De oud-wereldkampioen is woonachtig in Monaco.

Een uitspraak wordt niet meteen verwacht, zo meldt Het Nieuwsblad.