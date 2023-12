dinsdag 12 december 2023 om 18:12

Gilbert, Vliegen en automobilist schuldig bevonden in zaak over verkeersagressie

De correctionele rechtbank van Verviers heeft dinsdag uitspraak gedaan in de zaak rond Philippe Gilbert en Loïc Vliegen. De twee Belgen waren in 2016 betrokken bij een hoog oplopende verkeersruzie. De rechtbank sprak een zogeheten gewone schuldigverklaring uit.

Het incident dateert al van zeven jaar geleden. In 2016 werden Gilbert en Vliegen, op dat moment ploeggenoten bij BMC, slachtoffer van verkeersagressie. Er volgde een eerste woordenwisseling, nadat de twee renners naar eigen zeggen gevaarlijk werden ingehaald door een automobilist. Voor deze feiten werd de chauffeur schuldig bevonden aan opzettelijke verkeersbelemmering, zo meldt Het Nieuwsblad.

Kort nadien kwamen de renners in het centrum van Theux de auto tegen, die in het verkeer stil stond. Volgens getuigen ontstond er daarop een handgemeen, op gang gebracht door de twee wielrenners. Daarbij gebruikte Gilbert pepperspray, liep hij een breuk aan zijn linkerhand op en kon zo niet starten in onder meer de Brabantse Pijl.

Ter compensatie van de geleden fysieke en financiële schade eiste Gilbert een fikse schadevergoeding, maar daar gaat de rechtbank van Verviers niet in mee. De rechtbank oordeelde dat de renners én de automobilist zich schuldig hebben gemaakt aan slagen en verwondingen. Een inzittende van de wagen werd vrijgesproken. Ook voor deze feiten staat het bezit van pepperspray door Gilbert vast, aldus de rechtbank.

Compensatie

De rechtbank kwam uiteindelijk tot een gewone schuldigverklaring. Gilbert, die van de autobestuurder 450.000 euro schade eiste, zal 500 euro ontvangen. Voor Loïc Vliegen is dat 1.000 euro. Het duo moet de inzittenden van de wagen compenseren, provisioneel voor 1 euro.