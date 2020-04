Loïc Vliegen helpt daklozen met voedselbedeling donderdag 23 april 2020 om 14:13

Loïc Vliegen stak gisteren aan handje toe bij de Souliers du Coeur. De renner van Circus-Wanty Gobert nam er deel aan een verdeling van voeding aan armen in Luik, in het gezelschap van tafeltennisser Jean-Michel Saive en enkele voetballers van Standard Luik en Charleroi.

“Het idee is ontsprongen in het voetbalmilieu”, vertelt de 26-jarige Vliegen. “Voetbalmakelaar Mogi Bayat trommelde heel wat grote namen uit zijn spelersbestand op om zich in te zetten voor het goede doel tijdens de coronacrisis. Zijn collectief ‘Souliers du Coeur’ is erin geslaagd om 50.000 mondmaskers en handschoentjes te verzamelen, die uitgedeeld werden aan 33 organisaties uit de zorgsector. Daarnaast werd voedsel bedeeld aan kansarmen.”

“Ik heb zelf ook geen enkel moment getwijfeld om op de uitnodiging in te gaan en om me naar Luik te verplaatsen om mijn steentje bij te dragen. Mijn rol bestond erin om gerechten voor te bereiden en in te pakken voor het Armee du Salut, die bij daklozen geleverd zouden worden.”

“Het lag me nauw aan het hart om er bij te zijn en uiteindelijk bracht het me een goede levensles. We staan er niet altijd bij stil dat er zoveel mensen in moeilijkheden leven. Ze hebben het het hele jaar door zwaar, maar tijdens de actuele crisis nog meer. Het doet me deugd om een bijdrage te leveren.