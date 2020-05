Lizzie Deignan richt zich op Giro Rosa en Ronde van Vlaanderen vrijdag 22 mei 2020 om 09:40

Lizzie Deignan hoopt dit seizoen nog te schitteren in de Giro Rosa en de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. “Ik kijk vooral uit naar de klassiekers. Het maakt niet uit wanneer deze wedstrijden worden verreden”, zo vertelt de renster in een persbericht van haar ploeg Trek-Segafredo.

De UCI publiceerde onlangs de nieuwe Women’s WorldTour-kalender. De rensters zullen dit seizoen nog koersen in onder meer Italië (denk aan Strade Bianche en de Giro Rosa), Frankrijk (La Course by Le Tour de France), België (Waalse klassiekers en de Ronde van Vlaanderen), Nederland (Boels Ladies Tour en de Amstel Gold Race) en zelfs China.

De 31-jarige Deignan kijkt vooral uit naar de Ronde van Vlaanderen en de Giro Rosa. “Ik hoop een grote ‘voorjaarsklassieker’ te winnen voor Trek-Segafredo. Ik droom ervan en dat zorgt weer voor de nodige motivatie om te blijven trainen in deze periode. Vooral de Ronde van Vlaanderen heeft een speciaal plekje in mijn hart.”

De Giro Rosa begint op 11 september en finisht acht dagen later op 19 september, terwijl de Ronde van Vlaanderen zal plaatsvinden op 18 oktober. Deignan won vier jaar geleden al eens ‘Vlaanderens Mooiste.’ Ze besloot eerder al één jaar langer door te gaan nu het IOC heeft besloten om de Olympische Spelen van Tokio te verplaatsen naar 2021.