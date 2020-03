Lizzie Deignan stelt wielerpensioen uit: “Ik wil naar de Spelen van 2021” donderdag 26 maart 2020 om 14:27

Lizzie Deignan heeft meermaals aangegeven na de Olympische Spelen van 2020 te stoppen als wielrenster, maar de Britse gaat toch een jaar langer door nu het Internationaal Olympisch Comité heeft besloten om de Spelen met een jaar uit te stellen.

“Ik heb de motivatie om deel te nemen aan de Spelen van 2021”, zo vertelt de 31-jarige Deignan in gesprek met het Britse persbureau PA News Agency. “Het zullen echt hele speciale Spelen worden. Ik denk op dit moment niet aan stoppen, zeker niet na de beslissing om het evenement uit te stellen.”

De renster van Trek-Segafredo werd in september 2018 moeder van dochter Orla en maakte enkele maanden later – na een pauze van anderhalf jaar – haar comeback in het wielerpeloton. Deignan liet al vrij snel zien het winnen nog niet verleerd te zijn door het eindklassement van de OVO Energy Women’s Tour op haar naam te schrijven.

Voorjaarsklassiekers

Deignan richt zich in deze onzekere periode al op 2021, en dan met name op de voorjaarsklassiekers en de Olympische Spelen van Tokio. De ervaren renster veroverde acht jaar geleden al eens een zilveren medaille op de Spelen van Londen. Ze moest voor eigen volk in de wegrit haar meerdere erkennen in Marianne Vos.

“Ik heb sinds mijn rentree nog maar 21 koersdagen afgewerkt, maar wel ontzettend veel getraind. Ik wil niet op deze manier eindigen als profwielrenster. Ik wil nog een keer aan de start staan van de voorjaarsklassiekers en de Spelen”, aldus Deignan.