Lionel Taminiaux breekt sleutelbeen bij val in Antalya

Lionel Taminiaux heeft zijn seizoensstart zonder twijfel anders voorgesteld. In de tweede etappe van de Tour of Antalya kwam de renner van Alpecin-Fenix ten val, waarna hij niet verder kon. Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij zijn sleutelbeen had gebroken.

Taminiaux kwam al in de eerste kilometers van de etappe van Kemer naar Antalya ten val door een losgeraakte bidon. De Belgische renner verloor de controle over zijn racefiets en kon niet voorkomen dat hij een verkeersbord raakte. Na het ongeval werd hij ter controle overgebracht naar het ziekenhuis en daar werd een gebroken sleutelbeen vastgesteld.

Zaterdag reist Taminiaux terug naar België, waar hij in het ziekenhuis AZ Herentals geopereerd wordt. Behalve Taminiaux raakte Alpecin-Fenix ook Edward Anderson kwijt. De Amerikaan ging niet meer van start wegens ziekte. In de openingsetappe verloor de ploeg ook al Jay Vine, die vanwege buikgriep moest opgeven.