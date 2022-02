Topfavoriet Jay Vine geeft op in Tour of Antalya

Jay Vine zal de Tour of Antalya niet winnen. De 26-jarige Australiër, die vooraf werd bestempeld als een van de grote favorieten voor de eindzege, is in de beginfase van de eerste etappe uit de wedstrijd gestapt. De renner van Alpecin-Fenix is ziek.

Toen het peloton nog maar twintig kilometer onderweg was, kneep Vine al in de remmen. Een grote aderlating voor Alpecin-Fenix, dat de klimmer uit zou spelen als kopman in de vierdaagse rittenkoers. Vooral voor dag drie, als er een bergop finish in Termossos op het programma staat, werd veel verwacht van de voormalig Zwift Academy-winnaar.

Vine eindigde vorig week nog als tweede in de koninginnenrit van de Ster van Bessèges. Op de Mont Bouquet werd hij in die etappe nipt geklopt door Tobias Halland Johannessen, de winnaar van de meest recente Tour de l’Avenir.