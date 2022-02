Alpecin-Fenix ziet ook Taminiaux en Anderson opgeven in Antalya

Alpecin-Fenix moet de Tour of Antalya voortzetten met vier renners. Nadat donderdag Jay Vine al vroeg moest opgeven, raakte de Belgische ploeg op de tweede dag Lionel Taminiaux en Edward Anderson kwijt.

De Amerikaan Anderson kon door maag- en darmproblemen niet van start in de etappe van Kemer naar Antalya. Gisteren moest ook kopman Vine opgeven vanwege buikgriep. De Belg Taminiaux kwam vroeg in de tweede rit ten val en moest daarop naar het ziekenhuis vervoerd worden. Wat zijn schade is, is nog niet bekend.

Door de nieuwe opgaves heeft Alpecin-Fenix nog maar vier renners in koers in de Tour of Antalya. Sprinter Jakub Mareczko, die tweede werd in de openingsrit, ziet zich omringd door Fabio Van den Bossche, Samuel Gaze en Simon Dehairs.

🇹🇷 #TourofAntalya

Double blow from the @tourofantalya:

Eddie Anderson didn 't start today due to illness (gastroenteritis). @LionelTaminiaux was involved in a crash in the early kilometers of the stage and taken to hospital for checkups. We will update when we have more info.

— Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) February 11, 2022