Limburgse gemeenten gaan samenwerken om NK naar Limburg te halen woensdag 22 juli 2020 om 10:00

Zes Limburgse gemeenten gaan samenwerken om het Nederlands kampioenschap wielrennen naar Limburg te halen. Dat meldt De Limburger. De Cauberg, Lange Raarberg en het Drielandenpunt worden overwogen als aankomstplaats.

Voor de organisatie van het NK is 250.000 euro per jaar begroot. Er wordt gewerkt aan een driejarenplan waarin de zes gemeenten samen optrekken.

Het initiatief ontstond nadat de KNWU het plan lanceerde om een NK in Zwitserland te organiseren. Het laatste NK Wielrennen in Limburg was in 2013. Johnny Hoogerland veroverde toen in Kerkrade de nationale titel.