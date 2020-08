Lilian Calmejane moet toch passen voor Critérium du Dauphiné vrijdag 7 augustus 2020 om 15:01

Lilian Calmejane zal toch niet deelnemen aan het Critérium du Dauphiné. De rasaanvaller van Total Direct Energie kwam in de slotrit van La Route d’Occitanie ten val en liep daarbij meerdere schaafwonden op. “Mijn lichaam geneest niet snel genoeg”, zo laat hij weten via Twitter.

Calmejane, die volgend jaar naar AG2R verhuist, had er tot voor die slotkilometers een prima Route d’Occitanie opzitten. Dat leverde hem ook het shirt als leider in het bergklassement op. Maar dinsdagnamiddag in volle finale liep het fout. “Op twee kilometer van de finish kon ik een valpartij niet meer ontwijken. Ik wilde nochtans meedoen in de strijd voor ritwinst.”

De Fransman raapte al zijn moed bijeen en bereikte wel nog de finish, zodat zijn bergklassement niet meer in gevaar kwam. “Gelukkig heb ik niets gebroken. De schade beperkt zich tot een pak schaafwonden.” Calmejane hoopte na een weekje rust de competitie te hervatten in het Critérium du Dauphiné, maar deze wedstrijd komt te snel voor de 27-jarige coureur.

Calmejane hoopt nu zijn rentree te maken in de Tour du Limousin, een wedstrijd die zal beginnen op dinsdag 18 augustus en in totaal vier dagen duurt.

🚨 News : Suite à ma chute mardi sur la @RouteOccitanie , je n’ai toujours pas repris le vélo, mon corps ne récupère pas assez vite pour pouvoir être au départ du prochain @dauphine . La reprise s’effectuera si tout va bien sur le @tourdulimousin du 18 au 21 août. #staystrong 💪🏼 — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) August 7, 2020