Gehavende Calmejane moet het een week kalm aan doen woensdag 5 augustus 2020 om 12:10

Lilian Calmejane moet het een week rustig aan doen. De 27-jarige Fransman van Total Direct Energie kwam in de slotrit van La Route d’Occitanie ten val en liep daarbij meerdere schaafwonden op. Hij hervat in het Critérium du Dauphiné.

Calmejane, die volgend jaar naar AG2R verhuist, had er tot voor die slotkilometers een prima Route d’Occitanie opzitten. Dat leverde hem ook het shirt als leider in het bergklassement op. Maar dinsdagnamiddag in volle finale liep het fout. “Op twee kilometer van de finish kon ik een valpartij niet meer ontwijken. Ik wilde nochtans meedoen in de strijd voor ritwinst.”

De Fransman raapte al zij moed samen en bereikte wel nog de finish, zodat zijn bergklassement niet meer in gevaar kwam. “Gelukkig heb ik niets gebroken. De schade beperkt zich tot een pak schaafwonden.” Total Direct Energie liet ondertussen weten dat ze de komende zeven dagen geen beroep op hem kunnen doen. Hij hervat de competitie in het Critérium du Dauphiné.

C’était pourtant une bien belle journée avec ce maillot de meilleur grimpeur, une super condition pour aller jouer la gagne en haut de Rocamadour mais j’ai chuté lourdement à 2km de l’arrivée … rien de cassé, je suis râpé de partout partout … merci à toute l’équipe 😘 pic.twitter.com/vcVqlCg1cj — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) August 4, 2020