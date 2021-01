Lilian Calmejane rijdt Frans kampioenschap veldrijden, traject GP La Marseillaise voorgesteld

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Lilian Calmejane en de GP La Marseillaise.

Lilian Calmejane

Een leuk uitstapje voor Lilian Calmejane komend weekend. De 28-jarige coureur van AG2R Citroën doet zondag mee aan het Frans kampioenschap veldrijden in Pontchâteau. Het wordt voor Calmejane zijn eerste officiële optreden voor zijn nieuwe werkgever.

Het is niet voor het eerst dat Calmejane zich in de winter korte tijd op het veldrijden focust. Ook in 2015 (18e) en 2017 (15e) deed de coureur uit Albi mee aan het Franse kampioenschap cyclocross. In december 2019 reed Calmejane een cross in Crouchaux en daarin werd hij tweede achter Clément Venturini.

De Tour de France-ritwinnaar debuteert in Pontchâteau voor AG2R Citroën, nadat hij de laatste vijf jaar uitkwam voor Total Direct Energie. Bij de WorldTour-ploeg wordt hij onder meer ploeggenoot van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen.

GP La Marseillaise

De Grand PRox La Marseillaise zal dit jaar een flink stuk langer zijn dan gebruikelijk. De 43e editie van de Franse openingskoers zal namelijk 171 kilometer lang zijn, 26 kilometer langer dan de editie van vorig jaar. Volgens de organisatie is deze significante wijziging eenmalig, zo wordt gesteld in de Franse krant La Marseillaise. De belangrijkste hindernissen blijven ongewijzigd.