Lieuwe Westra (40) overleden

Lieuwe Westra is zaterdagmiddag overleden. De Friese oud-renner is 40 jaar geworden. In zijn actieve carrière kwam hij uit voor Krolstone, Vacansoleil-DCM en Astana. Hij won als prof dertien koersen, waaronder twee Nederlandse titels in het tijdrijden. De doodsoorzaak is nog onbekend.

Met grote verslagenheid meldt de familie van Westra dat hij zaterdagmiddag werd aangetroffen bij zijn bedrijfspand in Zwaagdijk, Noord-Holland. Reanimatie mocht niet meer baten. De laatste jaren vielen Westra zwaar. Met het profleven en zijn afscheid van de sport kon hij moeilijk leven. Na zijn carrière trouwde hij met zijn Australische vriendin, waarmee hij in Spanje een wielerhotel begon. Sinds afgelopen zomer lagen de twee in scheiding, werd het hotel verkocht en keerde Westra terug naar Friesland.

Interview met Lieuwe Westra in de zomer van 2016

Lieuwe Westra was een talentvol wielrenner, maar brak nooit echt door. Hij ging aan het werk als stratenmaker, maar zag zijn broer Jan Hendrik nog altijd een hoog niveau halen op amateurniveau. Het begon bij Lieuwe opnieuw te kriebelen en na drie jaar bij het continentale Krolstone schopte hij het in 2009 tot prof bij het dan nieuwe Nederlandse profteam Vacansoleil. Westra is dan 26 jaar.

In zijn eerste jaar wint hij meteen de Arno Wallaard Memorial en de Tour de Picardie. Westra vergaart snel roem met zijn aanvalslust en tijdrijderscapaciteiten. In zijn derde jaar als prof rijdt hij de Tour de France en zegeviert hij in de proloog van de Ronde van België en de Loire Atlantique Classic. Tot dan toe blijft het vooral bij kleine wedstrijden, maar in de winter van 2011 op 2012 gooit hij het over een andere boeg.

Dat komt meteen tot uiting in Parijs-Nice 2012. Westra kan bij de beste klassementsrenners ter wereld blijven en op Mende pakt hij op indrukwekkende wijze de vijfde etappe. Zijn demarrage blijft onbeantwoord. Alejandro Valverde strandt die dag op zes tellen, net voor Bradley Wiggins. Hij zou later dat jaar de Tour de France winnen en is de enige die in het eindklassement van Parijs-Nice voor Westra kan blijven.

In de jaren erna grijpt Westra twee Nederlandse titels tijdrijden, wint hij de Ronde van Denemarken in 2012 en pakt hij een rit in de Ronde van Californië. In 2014 maakt hij vervolgens de overstap naar Astana. Via ritzeges in de Ronde van Catalonië en het Critérium du Dauphiné, fietst Westra zichzelf in de Tourploeg van Vincenzo Nibali. In de kasseienrit speelt de Nederlander vervolgens een cruciale rol.

Met de Italiaan in het geel rijdt Westra twee en een halve week later Parijs binnen. Het is misschien wel zijn mooiste succes, Westra lijkt daarop vaak meer trots dan zijn eigen zeges. Daarna haalt hij nooit meer het niveau van daarvoor. De Friese hardrijder komt met zichzelf in de knoop. Begin 2016 kende hij een laatste opleving met de zege in Driedaagse De Panne-Koksijde, vooraleer hij eind 2016 de fiets aan de haken hangt.