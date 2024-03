zondag 24 maart 2024 om 16:48

Mads Pedersen twijfelde aan sprint tegen Mathieu van der Poel in vorm: “Ik moest het geloof houden”

Mads Pedersen heeft Gent-Wevelgem op zijn naam geschreven. In de gehele koers oogde de Deen sterk en wist hij samen met Mathieu van der Poel weg te rijden. In het peloton kwam de achtervolging te laat op gang. In een sprint à deux wist de man van Lidl-Trek af te rekenen met niemand minder dan de wereldkampioen In het flashinterview blikt Pedersen terug op zijn koers: “Ik moest vertrouwen op mijn sprint, maar het was wel Mathieu.”

Op papier lijkt Mads Pedersen de betere sprinter te zijn, wanneer je de Deen vergelijkt met Mathieu van der Poel . Na 250 kilometer koers is dit echter een heel ander verhaal. Ook Mads Pedersen realiseerde dit zich maar al te goed. “Ik had niet echt veel vertrouwen. Aan de ene kant moest ik vertrouwen in mijn sprint. We konden namelijk niet elkaar gaan aanvallen. Ik moest geloven dat het goed genoeg was. Als je kijkt naar Mathieu de laatste tijd is dat alleen niet zo makkelijk.”

In de laatste honderden meters pakte de kopman van Lidl-Trek de kop en ging hij de sprint als eerste aan. “Het was een gok. Ik pakte de kop, want hij zou tevreden zijn met het terugkomen van het peloton. Philipsen zat namelijk daar. Ik moest het tempo hoog houden.” Uiteindelijk bleek deze tactiek succesvol. In een lange sprint moest Mathieu van der Poel uiteindelijk het hoofd buigen.

Ook tijdens de koers oogde de Deen al heel sterk. Op de derde passage van de Kemmelberg bepaalde hij het tempo. “Als ik het tempo kon houden en niet over de limiet zou gaan, was dat goed. Dat heb ik liever dan dat Mathieu dat doet en mij overboord gooit. Ik probeerde het daar saman met Mathieu en dat lukte.”

Lidl-Trek vormt dit voorjaar een sterk blok. Vandaag zat het blok met drie man in een kopgroep, waarbij Jonathan Milan met een aanval ervoor zorgde dat Pedersen de kat uit de boom kon kijken. “Het was erg fijn om met drie man vooraan te zetten. Jonathan Milan pakte de eerste aanval en was lang alleen. Dat was erg fijn voor mij. Wel zonde dat Jasper een lekke band had.”

Ten slotte wordt Pedersen nog gevraagd naar zijn kansen in de Ronde van Vlaanderen. Is hij een van de favorieten? “Ik weet niet. De Ronde van Vlaanderen is een andere koers. Dit past bij beter dan Vlaanderen, maar de vorm is goed. Ik was al blij na d E3 Saxo Classic en nu hier ook nog winst. Ik blaak zeker van het vertrouwen.”