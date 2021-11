Lichte tekenen van vooruitgang bij manager van Tadej Pogacar

Johnny Carera, de zaakwaarnemer van onder anderen Tour de France-winnaar Tadej Pogačar en Vincenzo Nibali, vertoont ‘lichte tekenen van vooruitgang’ na zijn auto-ongeluk vrijdagavond.

Carera ligt nog steeds op de intensive care in Milaan, meldt La Gazzetta dello Sport. De manager hield aan het ongeval een gescheurde long en verschillende gebroken ribben over. In de Italiaanse sportkrant geeft Alex Carera een actuele stand van zaken over de toestand van zijn broer Johnny. “De artsen hebben geprobeerd hem wakker te maken uit zijn kunstmatige coma en Johnny heeft goed gereageerd op externe prikkels”, laat hij weten.

“Verder geen nieuws. Natuurlijk geven de artsen niet hun zienswijze en blijft de prognose onder voorbehoud”, aldus Alex Carera, die samen met zijn broer Johnny het managementsbureau A&J All Sports oprichtte. Het bureau is zeer actief in de wielersport.