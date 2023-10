zondag 1 oktober 2023 om 17:48

Levensgevaarlijk! Auto steekt plots de weg over in finale Famenne Ardenne Classic

Na afloop van de Famenne Ardenne Classic ging het vooral over de knotsgekke sprint van Arnaud De Lie, die met één been naar de zege wist te snellen, maar enkele minuten daarvoor was er nog een zeer opvallend moment in de koers. Een automobilist besloot in volle finale namelijk om tussen de kopgroep en het peloton plots de weg over te steken.

Gelukkig liep het allemaal met een sisser af werd ook het wedstrijdverloop er niet door beïnvloed. Het incident gebeurde op goed vier kilometer van de finish. Nadat een kopgroep van drie renners – met Nederlands kampioen Dylan van Baarle, Yves Lampaert en Stan Dewulf – was gepasseerd, besloot een automobilist plots de weg over te steken.

Het aanstormende peloton slaagde er gelukkig in om het voertuig te ontwijken. Op beelden is te zien hoe een boze renner een bidon gooit naar de automobilist. Het is niet de eerste keer dit wielerjaar dat de veiligheid in het gedrang komt tijdens een wielerkoers. Dit heeft ook een nieuwe discussie aangewakkerd over de veiligheid in de wielersport.