Leukemie vastgesteld bij voormalig Tourwinnaar Greg LeMond

Voormalig beroepsrenner Greg LeMond heeft in een verklaring op zijn website bekendgemaakt dat bij hem leukemie is vastgesteld. De 60-jarige Amerikaan, de winnaar van twee WK’s en de Tours de France van 1986, 1989 en 1990, voegde daaraan toe dat het een behandelbare en niet levensbedreigende vorm betreft.

LeMond had al een paar weken last van vermoeidheid, waarna hij zich liet onderzoeken. Na een aantal tests en een beenmergbiopsie, die vorige week werd uitgevoerd, kreeg hij voorbije vrijdag de diagnose. “Gelukkig is het een type kanker dat behandelbaar is, en het is een type leukemie dat niet levensbedreigend of invaliderend is”, schrijft de Amerikaanse oud-renner die deze week aan zijn behandeling begint.

“Niemand wil ooit het woord kanker horen, maar toegegeven, het is een hele opluchting dat ik nu weet waarom ik me zo slecht voelde. Over een paar weken zou ik me beter moeten voelen en in de nabije toekomst zal mijn dagelijkse schema slechts een beetje worden aangepast. Men heeft mij gezegd dat ik over een paar maanden aan het revalideren zou moeten zijn. De prognose op lange termijn is zeer gunstig”, aldus de drievoudige Tourwinnaar.