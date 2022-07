De Col du Granon, de berg van Hinaults troonsafstand

Ride

De eerste bergetappe van een historisch tweeluik door het centrale hooggebergte van de Franse Alpen kent haar aankomst op de lastige Col du Granon. Historisch omdat het in 1986 de laatste dag was dat vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault een gele trui droeg en Greg LeMond de hegemonie van de Breton definitief doorbrak.

Hinault, tot het einde de Amerikaan fysiek en psychologisch uitdagend, won daags erna in de bolletjestrui als eerste Fransman ooit op Alpe d’Huez. Hand in hand met LeMond.

De Col du Granon staat op de vijfde plaats in de lijst met hoogst geasfalteerde cols in Frankrijk. Desondanks was de beklimming lang onbekend, totdat de tot nu toe enige beklimming tijdens de Tour 1986 daar resoluut een einde aan maakte. Veel Tourvolgers staat de tweekamp tussen Hinault en Lemond, strijdend voor de Tourzege én rijdend voor dezelfde ploeg La Vie Claire in het karakteristieke Mondriaanshirt, nog helder voor ogen.

Tijdverlies Bernard Hinault

In de etappe van Gap, met finish op de Granon, demarreerde de Spanjaard Eduardo Chozas al vroeg. Na een imponerende solo van 170 kilometer over de Col de Vars en Izoard kwam hij als eerste over de meet. De Zwitser Urs Zimmermann en LeMond volgden op liefst 6.26 minuut, Hinault als dertiende op 9.47 minuut. Daarmee leek het pleit voor hem beslecht: op bijna drie minuten van troonopvolger LeMond, maar le Blaireau bleef zich verzetten, zowel verbaal strijdend in de media als op de fiets.

De Col du Granon, met de top op 2.413 meter hoogte, is een lastige beklimming in het departement Hautes-Alpes, vlakbij de stad Briançon en wintersportcentrum Serre Chevalier. In ruim 11 kilometer overbrugt het bergstraatje vanaf Chantemerle 1.062 meter (9,2% gemiddeld, 14% maximaal) en via Saint Chaffrey bijna 1.000 meter (8,7% gemiddeld).

Toevallig: 25 jaar lang was de Col du Granon de hoogste finishlocatie van de Tour, totdat de Galibier in 2011 de opvolger werd.

